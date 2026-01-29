Рейтинг@Mail.ru
"Это намеренно". На Западе громко высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 29.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 29.01.2026
"Это намеренно". На Западе громко высказались о переговорах с Россией
"Это намеренно". На Западе громко высказались о переговорах с Россией - РИА Новости, 29.01.2026
"Это намеренно". На Западе громко высказались о переговорах с Россией
Переговоры по Украине проходят на фоне военного превосходства России на фронте, пишет L`Antidiplomatico. В материале отмечается, что президент США Дональд Трамп РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:16:00+03:00
2026-01-29T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дональд трамп
россия
украина
в мире, россия, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп
"Это намеренно". На Западе громко высказались о переговорах с Россией

L`Antidiplomatico: переговоры по Украине проходят на фоне превосходства России

© REUTERS / UAE Presidential Court/Ryan CarterПереговоры России, Украиной и США в Абу-Даби
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / UAE Presidential Court/Ryan Carter
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Переговоры по Украине проходят на фоне военного превосходства России на фронте, пишет L`Antidiplomatico.

В материале отмечается, что президент США Дональд Трамп говорил об "очень позитивных" сдвигах в отношениях между Украиной и Россией, имея в виду трехсторонние переговоры в Абу-Даби между представителями Москвы, Киева и Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе раскрыли, что задумал Трамп в отношении России
09:14
"Эти намеренно расплывчатые заявления прозвучали в деликатный момент конфликта, <...> когда Россия продолжает наступать, а международное сообщество усиливает давление с целью поиска путей для переговоров", — говорится в публикации.

Издание пишет, что Москва, со своей стороны, продолжает выдвигать четкие условия на переговорах. Кремль считает вывод украинских войск из восточных регионов, особенно из Донбасса, необходимым условием для любого мирного соглашения.

В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что представители Москвы и Киева контактировали напрямую.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Журналист раскрыл, какой удар получил Зеленский
10:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДональд Трамп
 
 
