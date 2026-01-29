"Это намеренно". На Западе громко высказались о переговорах с Россией

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Переговоры по Украине проходят на фоне военного превосходства России на фронте, пишет L`Antidiplomatico.
В материале отмечается, что президент США Дональд Трамп говорил об "очень позитивных" сдвигах в отношениях между Украиной и Россией, имея в виду трехсторонние переговоры в Абу-Даби между представителями Москвы, Киева и Вашингтона.
"Эти намеренно расплывчатые заявления прозвучали в деликатный момент конфликта, <...> когда Россия продолжает наступать, а международное сообщество усиливает давление с целью поиска путей для переговоров", — говорится в публикации.
Издание пишет, что Москва, со своей стороны, продолжает выдвигать четкие условия на переговорах. Кремль считает вывод украинских войск из восточных регионов, особенно из Донбасса, необходимым условием для любого мирного соглашения.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что представители Москвы и Киева контактировали напрямую.
