Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках - РИА Новости, 29.01.2026
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
14:30 29.01.2026 (обновлено: 16:43 29.01.2026)
Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках
Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках - РИА Новости, 29.01.2026
Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совфеде призвал запретить аборты в частных клиниках и криминализировать склонение к аборту. РИА Новости, 29.01.2026
общество, москва, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Общество, Москва, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках

Патриарх Кирилл призвал парламент запретить аборты в частных клиниках

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ. 29 января 2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ. 29 января 2026 - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ. 29 января 2026
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совфеде призвал запретить аборты в частных клиниках и криминализировать склонение к аборту.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве. Как ранее уточняли в РПЦ, в Москве состоится 215 мероприятий в 19 направлениях, 29 января проходят ежегодные Рождественские Парламентские встречи.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ. 29 января 2026 - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Патриарх Кирилл призвал запретить мат в общественном пространстве
Вчера, 14:11
"Пора положить конец ситуации, при которой частные клиники ведут бизнес на абортах, даже игнорируя неделю тишины, не проводя настоящее консультирование, скрывая реальные масштабы вмешательства или целенаправленно склоняя женщин к решению совершить аборт, то есть убить своего младенца. Происходит это все, потому что за аборты платят деньги, это бизнес. Полагаю необходимым разработку федерального закона о криминализации склонения к аборту и предлагаю двигаться в сторону полного запрета проведения абортов в частных медицинских организациях, где контроль за соблюдением этических и правовых норм фактически невозможен", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что практика отказа частных клиник от абортов уже показала себя в ряде регионов с самой хорошей стороны.
"Доступный аборт порождает цинизм, безответственность - качества, губительные для нации в любое время и в любых испытаниях, через которые мы сегодня, кстати, проходим, - это смертельно опасно", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Священник рассказал, как уберечь детей от деструктивных увлечений
28 января, 18:21
Патриарх напомнил и о недавнем решении Минздрава России, исключившего квалифицированного медицинского психолога из состава обязательных участников перинатального консилиума, "из-за чего врачи смогут самостоятельно принимать решение о прерывании беременности". Таким образом, по словам патриарха, "отговаривать женщину от совершения абортов будет некому".
Он также обратил внимание законодателей на то, что закон об основах охраны здоровья граждан устанавливает, что решение об аборте принимает один человек – мать. "Между тем, как правильно отметил недавно наш президент, решение в отношении детей всегда должна принимать семья, а не отдельные родители. Считаю, что правильно было бы, чтобы осуществление аборта стало невозможным по решению только матери, без согласия отца ребенка - в случае зарегистрированного брака", - призвал глава Русской церкви.
В Русской православной церкви признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, призывают законодательно защитить жизнь человека на внутриутробной стадии развития, выступают за запрет абортов без медпоказаний (то есть проводимых просто по желанию женщины). Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным Церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Москве. 27 января 2026 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Патриарх Кирилл призвал развивать работу священников в вузах
27 января, 18:37
 
Религия Общество Москва Россия Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) Русская православная церковь
 
 
