Путин назвал вопрос создания палестинского государства принципиальным - РИА Новости, 29.01.2026
14:37 29.01.2026 (обновлено: 15:03 29.01.2026)
Путин назвал вопрос создания палестинского государства принципиальным
Путин назвал вопрос создания палестинского государства принципиальным - РИА Новости, 29.01.2026
Путин назвал вопрос создания палестинского государства принципиальным
Президент России Владимир Путин назвал принципиальным вопрос создания палестинского государства в соответствии с решением ООН. РИА Новости, 29.01.2026
Путин назвал вопрос создания палестинского государства принципиальным

Путин: создание палестинского государства обеспечит стабильность в регионе

© Pixabay / hosny_salahДевушки с флагом Палестины в городе Газа
Девушки с флагом Палестины в городе Газа - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Pixabay / hosny_salah
Девушки с флагом Палестины в городе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал принципиальным вопрос создания палестинского государства в соответствии с решением ООН.
Путин в четверг проводит переговоры с Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. Кроме того, лидеры России и ОАЭ продолжат общение в формате официального завтрака.
«
"Конечно, принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. Это позволит добиться именно устойчивого урегулирования и обеспечит долгосрочную стабильность в регионе", - сказал Путин.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское государство.
Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
