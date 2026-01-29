Рейтинг@Mail.ru
19:41 29.01.2026
Президент ОАЭ приехал в Москву в подаренной Путиным куртке
2026
Президент ОАЭ приехал в Москву в подаренной Путиным куртке

Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приехал в Россию в теплой куртке, которую ему подарил президент РФ Владимир Путин.
Путин в октябре 2022 года во время первого визита Аль Нахайяна в Россию накинул ему на плечи свою куртку.
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Президент ОАЭ рассказал, о чем шла речь на переговорах в Москве
Вчера, 19:23
Во время нового визита в Россию Аль Нахайян рассказал президенту РФ, что взял в январскую Москву ту самую куртку.
О судьбе предмета своего гардероба в шутку поинтересовался сам президент России, когда провожал коллегу после переговоров в Кремле, сообщил журналист "России 1" Павел Зарубин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с президентской курткой в 2022 году, назвал произошедшее определенным жестом внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей. Он также отмечал, что, даже если куртку не вернут, это не создаст каких-либо трудностей.
Завершение визита президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию
Путин проводил президента ОАЭ после переговоров в Кремле
Вчера, 18:36
 
