Нидерланды выступили против передачи цифровой госсистемы под контроль США - РИА Новости, 29.01.2026
29.01.2026
Нидерланды выступили против передачи цифровой госсистемы под контроль США
Нидерланды выступили против передачи цифровой госсистемы под контроль США - РИА Новости, 29.01.2026
Нидерланды выступили против передачи цифровой госсистемы под контроль США
ГААГА, 29 янв - РИА Новости. Большинство членов парламента Нидерландов призывают остановить продажу американцам компании Solvinity, которая является...
в мире
нидерланды
сша
амстердам
дональд трамп
нидерланды
сша
амстердам
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, нидерланды, сша, амстердам, дональд трамп
В мире, Нидерланды, США, Амстердам, Дональд Трамп
Нидерланды выступили против передачи цифровой госсистемы под контроль США

Trouw: Нидерланды выступили против передачи цифровой госсистемы под контроль США

© РИА Новости / Артур Александров | Перейти в медиабанкГолландия. Вид на канал в старом центре Амстердама
Голландия. Вид на канал в старом центре Амстердама - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Артур Александров
Перейти в медиабанк
Голландия. Вид на канал в старом центре Амстердама. Архивное фото
ГААГА, 29 янв - РИА Новости. Большинство членов парламента Нидерландов призывают остановить продажу американцам компании Solvinity, которая является разработчиком системы онлайн-аутентификации правительства Нидерландов DigiD, пишет газета Trouw.
Депутаты парламента Нидерландов призывают правительство страны вмешаться и остановить поглощение американским инвестором компании Solvinity - разработчика государственной системы аутентификации DigiD.
Депутаты постоянной комиссии по цифровым вопросам в четверг спросили госсекретаря Эдди ван Марума, какие меры он может предпринять, чтобы предотвратить покупку Solvinity американской компанией Kyndryl.
"Цифровые услуги стали геополитическим инструментом давления. И (президент США Дональд) Трамп держит нас за горло, потому что Нидерланды полностью зависят от американских технологий", - цитирует газета депутата парламента от левого блока GroenLinks–PvdA Барбару Катманн.
Депутаты партий, формирующих новое правительство Нидерландов - D66, CDA, VVD - также хотят предотвратить поглощение Solvinity американской компанией Kyndryl.
Они считают, что, если компанию из Амстердама Solvinity приобретет американская компания Kyndryl, то вся цифровая государственная система подпадет под действие американского законодательства.
"Это означает, что в соответствии с так называемым Законом об облачных сервисах (Cloud Act) американцы смогут получить доступ к данным граждан Нидерландов. Или, что еще хуже: если правительство США решит ввести санкции против граждан, компаний или даже целой страны, Kyndryl будет вынуждена прекратить предоставление услуг", - отмечает газета.
По данным телекомпании NOS, парламент и технологические компании Нидерландов считают, что США в случае конфликта с Европой могут "одним нажатием кнопки" парализовать цифровую жизнь страны, поэтому призывают власти к переносу данных с американских серверов на местные.
Еще в марте прошлого года большинство членов парламента Нидерландов призывали к сокращению зависимости от облачных технологий в США в связи с непредсказуемой ситуацией в американской политике после прихода к власти Дональда Трампа.
В миреНидерландыСШААмстердамДональд Трамп
 
 
