Нидерланды выступили против передачи цифровой госсистемы под контроль США

ГААГА, 29 янв - РИА Новости. Большинство членов парламента Нидерландов призывают остановить продажу американцам компании Solvinity, которая является разработчиком системы онлайн-аутентификации правительства Нидерландов DigiD, пишет газета Trouw

Депутаты парламента Нидерландов призывают правительство страны вмешаться и остановить поглощение американским инвестором компании Solvinity - разработчика государственной системы аутентификации DigiD.

Депутаты постоянной комиссии по цифровым вопросам в четверг спросили госсекретаря Эдди ван Марума, какие меры он может предпринять, чтобы предотвратить покупку Solvinity американской компанией Kyndryl.

"Цифровые услуги стали геополитическим инструментом давления. И (президент США Дональд) Трамп держит нас за горло, потому что Нидерланды полностью зависят от американских технологий", - цитирует газета депутата парламента от левого блока GroenLinks–PvdA Барбару Катманн.

Депутаты партий, формирующих новое правительство Нидерландов - D66, CDA, VVD - также хотят предотвратить поглощение Solvinity американской компанией Kyndryl.

Они считают, что, если компанию из Амстердама Solvinity приобретет американская компания Kyndryl, то вся цифровая государственная система подпадет под действие американского законодательства.

"Это означает, что в соответствии с так называемым Законом об облачных сервисах (Cloud Act) американцы смогут получить доступ к данным граждан Нидерландов. Или, что еще хуже: если правительство США решит ввести санкции против граждан, компаний или даже целой страны, Kyndryl будет вынуждена прекратить предоставление услуг", - отмечает газета.

По данным телекомпании NOS, парламент и технологические компании Нидерландов считают, что США в случае конфликта с Европой могут "одним нажатием кнопки" парализовать цифровую жизнь страны, поэтому призывают власти к переносу данных с американских серверов на местные.