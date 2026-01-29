Рейтинг@Mail.ru
В Москве появятся зоны отдыха у воды нового формата
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:16 29.01.2026
В Москве появятся зоны отдыха у воды нового формата
Зоны отдыха у воды нового формата будут созданы в семи округах Москвы в 2026 году, там будут настилы из террасной доски, белый песок и навесы для защиты от...
Новости
В Москве появятся зоны отдыха у воды нового формата

Посетители парка отдыхают на берегу водоема
Посетители парка отдыхают на берегу водоема. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Зоны отдыха у воды нового формата будут созданы в семи округах Москвы в 2026 году, там будут настилы из террасной доски, белый песок и навесы для защиты от солнца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города отметил, что за 14 лет в столице привели в порядок 179 водоемов. Выбор объектов основан на анализе их состояния и темпов развития комфортной городской среды, также учитываются пожелания местных жителей.
"В планах на 2026-й - реабилитация 13 водных объектов, включая Большой Молжаниновский, Егерский, Мичуринский, Тереховский пруды. Также в этом году начнём создавать зоны отдыха у воды нового формата. В 15 рекреационных зонах в семи округах Москвы появятся настилы из террасной доски на сваях с шезлонгами и лежаками. У самой воды сделают полосы из белого песка, установят зонты и навесы для защиты от солнца", - написал Собянин в мессенджере Max.
