В Москве появятся зоны отдыха у воды нового формата

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Зоны отдыха у воды нового формата будут созданы в семи округах Москвы в 2026 году, там будут настилы из террасной доски, белый песок и навесы для защиты от солнца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что за 14 лет в столице привели в порядок 179 водоемов. Выбор объектов основан на анализе их состояния и темпов развития комфортной городской среды, также учитываются пожелания местных жителей.