В Москве появятся зоны отдыха у воды нового формата
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Зоны отдыха у воды нового формата будут созданы в семи округах Москвы в 2026 году, там будут настилы из террасной доски, белый песок и навесы для защиты от солнца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города отметил, что за 14 лет в столице привели в порядок 179 водоемов. Выбор объектов основан на анализе их состояния и темпов развития комфортной городской среды, также учитываются пожелания местных жителей.
"В планах на 2026-й - реабилитация 13 водных объектов, включая Большой Молжаниновский, Егерский, Мичуринский, Тереховский пруды. Также в этом году начнём создавать зоны отдыха у воды нового формата. В 15 рекреационных зонах в семи округах Москвы появятся настилы из террасной доски на сваях с шезлонгами и лежаками. У самой воды сделают полосы из белого песка, установят зонты и навесы для защиты от солнца", - написал Собянин в мессенджере Max.