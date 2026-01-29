Рейтинг@Mail.ru
Москалькова возьмет на контроль ситуацию с гибелью людей в интернате - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/moskalkova-2070984345.html
Москалькова возьмет на контроль ситуацию с гибелью людей в интернате
Москалькова возьмет на контроль ситуацию с гибелью людей в интернате - РИА Новости, 29.01.2026
Москалькова возьмет на контроль ситуацию с гибелью людей в интернате
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что возьмет на свой особый контроль ситуацию с гибелью 9 человек в... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:17:00+03:00
2026-01-29T14:17:00+03:00
происшествия
россия
прокопьевск
татьяна москалькова
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_0:133:2967:1802_1920x0_80_0_0_99c6f4a5a4f05877754d8686f5d1b599.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2070934273.html
россия
прокопьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068514981_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_672bee556fdfbf873683ce33d497319f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, прокопьевск, татьяна москалькова, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Россия, Прокопьевск, Татьяна Москалькова, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Москалькова возьмет на контроль ситуацию с гибелью людей в интернате

Москалькова возьмет на контроль ситуацию с гибелью людей в интернате Кузбасса

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что возьмет на свой особый контроль ситуацию с гибелью 9 человек в прокопьевском интернате.
"Гибель людей, тем более при таких обстоятельствах, всегда затрагивает сердца наши, не только профессиональную обязанность прокуроров, сотрудников правоохранительных органов - установить жесткий контроль, наказать виновных в этой ситуации, но и, конечно разобраться, как могла создаться эта ситуация, какие предпосылки, кто виновен в том, что столько времени никто не замечал того, что угроза уже становится реальной. Конечно, я возьму и на свой особый контроль эту ситуацию", - сказала Москалькова.
Ранее в министерства труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Комиссия оценит условия в интернате в Кузбассе, где умерли девять пациентов
Вчера, 11:15
 
ПроисшествияРоссияПрокопьевскТатьяна МоскальковаСмерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала