Москалькова возьмет на контроль ситуацию с гибелью людей в интернате

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что возьмет на свой особый контроль ситуацию с гибелью 9 человек в прокопьевском интернате.
"Гибель людей, тем более при таких обстоятельствах, всегда затрагивает сердца наши, не только профессиональную обязанность прокуроров, сотрудников правоохранительных органов - установить жесткий контроль, наказать виновных в этой ситуации, но и, конечно разобраться, как могла создаться эта ситуация, какие предпосылки, кто виновен в том, что столько времени никто не замечал того, что угроза уже становится реальной. Конечно, я возьму и на свой особый контроль эту ситуацию", - сказала Москалькова.
Ранее в министерства труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.