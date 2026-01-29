Мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мошенники стали рассылать россиянам сообщения о блокировке пенсий от лица Социального или Пенсионного фонда, чтобы заставить их в панике перейти на фишинговый сайт и ввести свои данные, рассказал РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Галактион Кучава.

Целью этого является заставить человека в панике перейти по ссылке на фишинговый сайт, копирующий интерфейс "Госуслуг", и ввести свои паспортные данные, СНИЛС, ИНН и, что самое критичное, СМС-коды. "Получив доступ к личному кабинету, мошенники могут оформить кредиты на имя жертвы или начать следующий этап атаки", - добавил Кучава.