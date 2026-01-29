Рейтинг@Mail.ru
Мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий - РИА Новости, 29.01.2026
00:42 29.01.2026
Мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий
Мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий - РИА Новости, 29.01.2026
Мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий
Мошенники стали рассылать россиянам сообщения о блокировке пенсий от лица Социального или Пенсионного фонда, чтобы заставить их в панике перейти на фишинговый... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T00:42:00+03:00
2026-01-29T00:42:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
2026
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий

РИА Новости: мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мошенники стали рассылать россиянам сообщения о блокировке пенсий от лица Социального или Пенсионного фонда, чтобы заставить их в панике перейти на фишинговый сайт и ввести свои данные, рассказал РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Галактион Кучава.
"Пенсионеру приходит сообщение якобы от Социального или Пенсионного фонда России. Здесь важно помнить, что Пенсионный фонд как отдельная структура не существует с 2023 года, и любые письма от его имени - подделка. В сообщении содержится ложное утверждение о блокировке пенсии", - говорит эксперт.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
МВД предупредило о мошенниках, обещающих крупный выигрыш
Вчера, 08:26
Целью этого является заставить человека в панике перейти по ссылке на фишинговый сайт, копирующий интерфейс "Госуслуг", и ввести свои паспортные данные, СНИЛС, ИНН и, что самое критичное, СМС-коды. "Получив доступ к личному кабинету, мошенники могут оформить кредиты на имя жертвы или начать следующий этап атаки", - добавил Кучава.
На втором этапе этой схемы злоумышленники могут еще раз связаться с жертвой, представиться сотрудниками Банка России, Росфинмониторинга, ФСБ или иных государственных структур. Они сообщат о взломе личного кабинета или несанкционированном кредите и предложат снять средства для перевода на "защищенный" счет под их контролем.
"В изощренных вариантах жертву убеждают обналичить сбережения для "помощи следствию" под видом силовиков", - отметил эксперт.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Мошенники начали использовать фейковые аккаунты управляющих компаний
Вчера, 04:54
 
Россия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
