Мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий
Мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий - РИА Новости, 29.01.2026
Мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий
Мошенники стали рассылать россиянам сообщения о блокировке пенсий от лица Социального или Пенсионного фонда, чтобы заставить их в панике перейти на фишинговый... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T00:42:00+03:00
2026-01-29T00:42:00+03:00
2026-01-29T00:42:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Мошенники стали рассылать россиянам сообщения о блокировке пенсий от лица Социального или Пенсионного фонда, чтобы заставить их в панике перейти на фишинговый сайт и ввести свои данные, рассказал РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика" Галактион Кучава.
"Пенсионеру приходит сообщение якобы от Социального или Пенсионного фонда России
. Здесь важно помнить, что Пенсионный фонд как отдельная структура не существует с 2023 года, и любые письма от его имени - подделка. В сообщении содержится ложное утверждение о блокировке пенсии", - говорит эксперт.
Целью этого является заставить человека в панике перейти по ссылке на фишинговый сайт, копирующий интерфейс "Госуслуг", и ввести свои паспортные данные, СНИЛС, ИНН и, что самое критичное, СМС-коды. "Получив доступ к личному кабинету, мошенники могут оформить кредиты на имя жертвы или начать следующий этап атаки", - добавил Кучава.
На втором этапе этой схемы злоумышленники могут еще раз связаться с жертвой, представиться сотрудниками Банка России, Росфинмониторинга
, ФСБ
или иных государственных структур. Они сообщат о взломе личного кабинета или несанкционированном кредите и предложат снять средства для перевода на "защищенный" счет под их контролем.
"В изощренных вариантах жертву убеждают обналичить сбережения для "помощи следствию" под видом силовиков", - отметил эксперт.