Домодедово требует значительных инвестиций, заявил Минтранс - РИА Новости, 29.01.2026
18:39 29.01.2026
Домодедово требует значительных инвестиций, заявил Минтранс
Домодедово требует значительных инвестиций, заявил Минтранс

Минтранс: Домодедово требует инвестиций и разработки стратегии развития

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" имеет большую задолженность, требует значительных инвестиций и разработки понятной и полезной для граждан стратегии развития, сообщил Минтранс РФ, комментируя итоги аукциона.
Аукцион по продаже "Домодедово" выиграла структура "Шереметьево" за 66,1 миллиарда рублей.
"Домодедово на сегодняшний день - это очень сложный участок работы, актив, который имеет большую задолженность, требует значительных финансовых инвестиций и разработки понятной и полезной для граждан стратегии развития", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Министерство рассчитывает, что в обозримой перспективе будут решены накопившиеся трудности с инфраструктурой аэропорта, что в конечном итоге позитивно скажется на развитии авиатранспортной системы всей страны, уровне безопасности полетов отечественной гражданской авиации, добавляется в сообщении.
Автомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Добраться с юго-запада Москвы до Домодедово стоит дороже, чем до Петербурга
27 января, 13:33
 
РоссияДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Экономика
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
