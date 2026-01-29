https://ria.ru/20260129/makhachkala-2071002442.html
В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна
Операция по спасению иранского судна в акватории порта Махачкалы завершена, экипаж чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе порта. РИА Новости, 29.01.2026
МАХАЧКАЛА, 29 янв - РИА Новости. Операция по спасению иранского судна в акватории порта Махачкалы завершена, экипаж чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе порта.
Ранее в ГУ МЧС России
по Дагестану
сообщили, что сухогруз "Каспиан Шива" сел на мель в 7 километрах от Махачкалинского морского торгового порта. В судне имелась водотечность, в трюм поступала вода из балластного танка.
"В акватории порта Махачкала
завершена спасательная операция по оказанию помощи иранскому судну… Экипаж чувствует себя хорошо. Судно находится в безопасности у причала", – сказала собеседница агентства.
По данным представителя порта, сухогруз в связи с аварийным попаданием забортной воды в машинное отделение начал тонуть и передал сигнал бедствия. Спасатели порта провели полный комплекс предусмотренных на такой случай мероприятий. На помощь были направлены два буксира.