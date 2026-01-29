Рейтинг@Mail.ru
В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 29.01.2026 (обновлено: 17:18 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/makhachkala-2071002442.html
В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна
В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна - РИА Новости, 29.01.2026
В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна
Операция по спасению иранского судна в акватории порта Махачкалы завершена, экипаж чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе порта. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:12:00+03:00
2026-01-29T17:18:00+03:00
махачкала
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071044164_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_23875164868b5f36ea3345592eca19d9.jpg
https://ria.ru/20260129/sukhogruz-2070996396.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071044164_98:0:975:658_1920x0_80_0_0_f6831e85ee499b22af8672bbcfd26e4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, происшествия
Махачкала, Происшествия
В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского судна

В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского сухогруза

© Порт Махачкала/TelegramСпасательная операция по оказанию помощи иранскому судну в акватории порта Махачкала
Спасательная операция по оказанию помощи иранскому судну в акватории порта Махачкала - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Порт Махачкала/Telegram
Спасательная операция по оказанию помощи иранскому судну в акватории порта Махачкала
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 29 янв - РИА Новости. Операция по спасению иранского судна в акватории порта Махачкалы завершена, экипаж чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе порта.
Ранее в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что сухогруз "Каспиан Шива" сел на мель в 7 километрах от Махачкалинского морского торгового порта. В судне имелась водотечность, в трюм поступала вода из балластного танка.
"В акватории порта Махачкала завершена спасательная операция по оказанию помощи иранскому судну… Экипаж чувствует себя хорошо. Судно находится в безопасности у причала", – сказала собеседница агентства.
По данным представителя порта, сухогруз в связи с аварийным попаданием забортной воды в машинное отделение начал тонуть и передал сигнал бедствия. Спасатели порта провели полный комплекс предусмотренных на такой случай мероприятий. На помощь были направлены два буксира.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На сухогрузе, севшем на мель возле Махачкалы, находятся десять человек
Вчера, 14:55
 
МахачкалаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала