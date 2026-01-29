Рейтинг@Mail.ru
Квартальнов опроверг информацию о соглашении с "Локомотивом"
Хоккей
 
18:51 29.01.2026
Квартальнов опроверг информацию о соглашении с "Локомотивом"
Квартальнов опроверг информацию о соглашении с "Локомотивом"
Главный тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов опроверг информацию по поводу предварительной договоренности о контракте с ярославским клубом... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026
спорт, дмитрий квартальнов, локомотив (ярославль), хк динамо, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Квартальнов опроверг информацию о соглашении с "Локомотивом"

Тренер Квартальнов опроверг информацию о соглашении с "Локомотивом"

Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальнов
официальный сайт ХК "Ак Барс"
Дмитрий Квартальнов. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Главный тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов опроверг информацию по поводу предварительной договоренности о контракте с ярославским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив".
В четверг издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что Квартальнов достиг договоренности о двухлетнем контракте с "Локомотивом".
"Это не так", - ответил Квартальнов на вопрос журналиста о соглашении с "Локомотивом" в ходе пресс-конференции, опубликованной на странице новосибирской "Сибири" "ВКонтакте".
Минчане под руководством Квартальнова занимают третье место в таблице Западной конференции, набрав 66 очков. Лидером является действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" (69).
