Гол вратаря "Реалу" и сказка Азербайджана: сумасшедшая развязка в ЛЧ!

РИА Новости Спорт подводит итоги завершившегося основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Турнирная таблица

Напрямую в 1/8 финала турнира вышли "Арсенал" (Англия), "Бавария" (Германия), "Ливерпуль" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия), "Барселона" (Испания), "Челси" (Англия), "Спортинг" (Португалия) и "Манчестер Сити" (Англия).

(Англия), (Германия), (Англия), (Англия), (Испания), (Англия), (Португалия) и (Англия). В стыковых матчах за выход в 1/8 финала сыграют "Реал" (Испания), "Интер" (Италия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Ньюкасл" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Аталанта" (Италия), "Байер" (Германия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Монако", "Карабах" (Азербайджан), "Будё-Глимт" (Норвегия) и "Бенфика" (Португалия).

"Реал" (Испания), "Интер" (Италия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Ньюкасл" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Аталанта" (Италия), "Байер" (Германия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Монако", "Карабах" (Азербайджан), "Будё-Глимт" (Норвегия) и "Бенфика" (Португалия). Завершили выступление в Лиге чемпионов "Марсель" (Франция), "Пафос" (Кипр), "Юнион" (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), "Атлетик" (Испания), "Наполи" (Италия), "Копенгаген" (Дания), "Аякс" (Нидерланды), "Айнтрахт" (Германия), "Славия" (Чехия), "Вильярреал" (Испания) и "Кайрат" (Казахстан).

Десятка главных событий среды

1. Вратарь забил "королям". Вот, безусловно, главный хайлайт вечера. Португальская "Бенфика" с экс-главным тренером "Реала" Жозе Моуринью сенсационно грохнула в Лиссабоне мадридцев и магическим образом пробилась в плей-офф ЛЧ. Почему магическим? Не забей украинский голкипер Анатолий Трубин на восьмой добавленной минуте (пятый вратарь в истории, отличившийся в ЛЧ), "орлы" не опередили бы "Марсель" по разнице забитых и пропущенных мячей и не заняли бы спасительное 24-е место.

2. Великолепный Мбаппе. В составе вновь оказавшегося в "стыках" "Реала" похвалим его лучшего форварда: чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции накануне оформил дубль и в общей сложности наколотил уже 13 мячей.

3. Идеальный "Арсенал"! "Канониры" заняли первое место и стали первым клубом, победившим во всех встречах на общем этапе Лиги чемпионов.

4. Чемпион Италии разочаровал. "Наполи" вчера проиграл "Челси" и, набрав всего восемь очков из 24 возможных, бесславно вылетел из ЛЧ.

5. Париж проваливает финиш. Заключительные три тура оказались для действующих победителей Лиги чемпионов неудачными: команда Матвея Сафонова, набрав всего два очка и проиграв великолепному "Спортингу", осталась вне топ-8. Правда, в "стыках" у парней Луиса Энрике, судя по потенциальным соперникам, проблем возникнуть не должно (о возможных парах расскажем ниже).

6. Моуринью помог Гвардиоле. "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Галатасарай" и благодаря осечке "Реала" в Португалии замкнул первую восьмерку.

7. Сильнейшая лига мира. Сразу пять клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) напрямую вышли в 1/8 финала. И только "Ньюкасл" поборется за евровесну в "стыках".

8. Каталонский камбек. Как же это было красиво! "Барселона" в Дании проигрывала "Копенгагену" после первого тайма и в LIVE-таблице пролетала мимо первой восьмерки, однако после перерыва забила четыре и вырвалась на пятое место.

9. Праздник в Азербайджане и Норвегии! "Карабах" напропускал шесть мячей в Ливерпуле, однако остался в зоне "стыков". А вот "Будё-Глимт" с Никитой Хайкиным после крутой победы над "Сити" грохнул на выезде мадридский "Атлетико", забронировав за собой 23-е место.

10. "Монако" фартануло. А "Ювентусу" все-таки нет: в день рождения своей иконы (речь о легендарном вратаре Джанлуиджи Буффоне) "старая синьора" не смогла забить команде Александра Головина. Оба клуба теперь ждут жеребьевки стыковых матчей.

Какими будут пары стыковых матчей

"ПСЖ" против "Монако" или "Карабаха";

"Ньюкасл" — "Монако"/"Карабах";

"Ювентус" против "Брюгге" или "Галатасарая";

"Атлетико" — "Брюгге"/"Галатасарай";

"Реал" против "Бенфики" (опять!) или "Будё-Глимта";

"Интер" — "Бенфика"/"Будё-Глимт";

"Аталанта" против "Олимпиакоса" или "Боруссии";

"Байер" — "Олимпиакос"/"Боруссия".

Сеяные команды ("Реал", "Интер", "ПСЖ", "Ньюкасл", "Ювентус", "Атлетико", "Аталанта" и "Байер") проведут первый матч на выезде, а ответный — дома.

© UEFA Трофей Лиги чемпионов УЕФА © UEFA Трофей Лиги чемпионов УЕФА

Когда жеребьевка?

Мероприятие пройдет в пятницу в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне. Начало запланировано на 14:00 мск. Что касается жеребьевки 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов, то она состоится 27 февраля.

Расписание плей-офф Лиги чемпионов

Стыковые матчи : первые игры состоятся 17 и 18 февраля, а ответные назначены на 24 и 25 числа.

: первые игры состоятся 17 и 18 февраля, а ответные назначены на 24 и 25 числа. 1/8 финала : 10/11 и 17/18 марта.

: 10/11 и 17/18 марта. 1/4 финала : 7 и 8, а потом 14 и 15 апреля.

: 7 и 8, а потом 14 и 15 апреля. Полуфиналы: 28/29 апреля и 5/6 мая.