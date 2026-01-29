Лавров прокомментировал концепцию многополярного мира

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отстаиваемая Россией концепция многополярного мира не противоречит отстаиванию странами своих интересов и, наоборот, состоится только тогда, когда страны будут отстаивать свои национальные интересы при уважении чужих, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы не делаем различий между внешней политикой независимых стран, которые отстаивают национальные интересы, и многополярным миром. Наоборот, многополярный мир только и может состояться, если в нем будут закреплены позиции именно таких уважающих себя государств со своими национальными интересами, со здравым смыслом, лежащим в основе их действий, которые, отстаивая свои интересы, уважают интересы других", - сказал Лавров в интервью турецким СМИ - телеканалу TGRT и газете Turkiye.
"Чем ты влиятельнее на мировой арене, чем четче ты понимаешь, как отстаивать свои интересы, тем внимательнее нужно относиться к небольшим странам, которые могут зависеть от действий крупных государств", - резюмировал министр.