Лавров прокомментировал концепцию многополярного мира - РИА Новости, 29.01.2026
18:25 29.01.2026
Лавров прокомментировал концепцию многополярного мира
россия
турция
москва
сергей лавров
в мире
Лавров прокомментировал концепцию многополярного мира

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Отстаиваемая Россией концепция многополярного мира не противоречит отстаиванию странами своих интересов и, наоборот, состоится только тогда, когда страны будут отстаивать свои национальные интересы при уважении чужих, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы не делаем различий между внешней политикой независимых стран, которые отстаивают национальные интересы, и многополярным миром. Наоборот, многополярный мир только и может состояться, если в нем будут закреплены позиции именно таких уважающих себя государств со своими национальными интересами, со здравым смыслом, лежащим в основе их действий, которые, отстаивая свои интересы, уважают интересы других", - сказал Лавров в интервью турецким СМИ - телеканалу TGRT и газете Turkiye.
Министр подчеркнул, что чем крупнее страна, тем больше у нее для этого возможностей, и Турция в этом контексте - один из центров тюркского мира. Москва видит, какие шаги предпринимаются по формированию и углублению Организации тюркских государств, добавил Лавров.
"Чем ты влиятельнее на мировой арене, чем четче ты понимаешь, как отстаивать свои интересы, тем внимательнее нужно относиться к небольшим странам, которые могут зависеть от действий крупных государств", - резюмировал министр.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ООН подыгрывает тем, кто хочет сохранить режим на Украине, заявил Лавров
Вчера, 18:16
 
