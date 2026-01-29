https://ria.ru/20260129/lavrov-2071059036.html
Лавров жестко ответил на слова Зеленского об убийствах русских
Лавров жестко ответил на слова Зеленского об убийствах русских - РИА Новости, 29.01.2026
Лавров жестко ответил на слова Зеленского об убийствах русских
Владимир Зеленский, призвавший убивать по 50 тысяч русских, неадекватен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.01.2026
Лавров жестко ответил на слова Зеленского об убийствах русских
Лавров заявил о неадекватности Зеленского из-за слов об убийствах русских