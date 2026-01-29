Рейтинг@Mail.ru
Лавров жестко ответил на слова Зеленского об убийствах русских
18:13 29.01.2026 (обновлено: 18:43 29.01.2026)
Лавров жестко ответил на слова Зеленского об убийствах русских
Владимир Зеленский, призвавший убивать по 50 тысяч русских, неадекватен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.01.2026
Лавров жестко ответил на слова Зеленского об убийствах русских

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, призвавший убивать по 50 тысяч русских, неадекватен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На днях он (Зеленский - ред.) призвал убивать по 50 тысяч русских: мол, надо их убивать и выводить из строя - только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека", - сказал Лавров в интервью турецкому каналу TGRT и газете Turkiye.
Министр подчеркнул, что заявления Зеленского совершенно неприемлемы и отвратительны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву не было, заявил Песков
Вчера, 15:33
 
