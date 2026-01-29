Рейтинг@Mail.ru
"А чего я к вам пришел?" Лавров пошутил при встрече с журналистами в Кремле
17:46 29.01.2026
"А чего я к вам пришел?" Лавров пошутил при встрече с журналистами в Кремле
"А чего я к вам пришел?" Лавров пошутил при встрече с журналистами в Кремле
Глава российского МИД Сергей Лавров перед журналистами в Кремле повторил прошлогоднюю шутку "Нафиг я сюда пришел?", поинтересовавшись у прессы, зачем он к ним... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:46:00+03:00
2026-01-29T17:49:00+03:00
2026
"А чего я к вам пришел?" Лавров пошутил при встрече с журналистами в Кремле

Лавров в Кремле шутя спросил у журналистов, зачем он к ним подошел

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров перед журналистами в Кремле повторил прошлогоднюю шутку "Нафиг я сюда пришел?", поинтересовавшись у прессы, зачем он к ним подошел.
Российский президент Владимир Путин в четверг проводит переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины. Кроме того, лидеры РФ и Объединенных Арабских Эмиратов продолжат общение в формате официального завтрака.
"А чего я сюда к вам пришел, скажите?" - задался вопросом министр, подойдя к сотрудникам прессы в Кремле в день встречи Путина с президентом ОАЭ.
Весной 2025 года в интернете стало популярным видео с Лавровым, на котором он, по уточнению опубликовавшего видео журналиста, утомленный общением с прессой, в сердцах произносит: "Нафиг я сюда пришел?"
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Захарова пошутила над американским журналистом на пресс-конференции Лаврова
