"А чего я к вам пришел?" Лавров пошутил при встрече с журналистами в Кремле
Глава российского МИД Сергей Лавров перед журналистами в Кремле повторил прошлогоднюю шутку "Нафиг я сюда пришел?", поинтересовавшись у прессы, зачем он к ним... РИА Новости, 29.01.2026
оаэ
россия
абу-даби
сергей лавров
владимир путин
политика
