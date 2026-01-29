Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил стамбульские договоренности 2022 года
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 29.01.2026
Лавров оценил стамбульские договоренности 2022 года
Лавров оценил стамбульские договоренности 2022 года - РИА Новости, 29.01.2026
Лавров оценил стамбульские договоренности 2022 года
Гарантии безопасности, согласованные в 2022 году в Стамбуле, обеспечивали ее коллективный и неделимый характер, обеспечивали безопасность и РФ, и региона, где... РИА Новости, 29.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
украина
сергей лавров
россия, стамбул, украина, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, Сергей Лавров
Лавров оценил стамбульские договоренности 2022 года

Лавров: стамбульские договоренности обеспечивали коллективную безопасность

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гарантии безопасности, согласованные в 2022 году в Стамбуле, обеспечивали ее коллективный и неделимый характер, обеспечивали безопасность и РФ, и региона, где расположена Украина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Те гарантии обеспечивали коллективный характер безопасности, неделимый характер безопасности, включая безопасность и Российской Федерации, и всего региона, где расположена Украина", - сказал Лавров журналистам.
Лавров прокомментировал гарантии безопасности Вашингтона и Киева
Лавров прокомментировал гарантии безопасности Вашингтона и Киева
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулУкраинаСергей Лавров
 
 
