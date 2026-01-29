https://ria.ru/20260129/lavrov-2070991056.html
Лавров оценил стамбульские договоренности 2022 года
Лавров оценил стамбульские договоренности 2022 года - РИА Новости, 29.01.2026
Лавров оценил стамбульские договоренности 2022 года
Гарантии безопасности, согласованные в 2022 году в Стамбуле, обеспечивали ее коллективный и неделимый характер, обеспечивали безопасность и РФ, и региона, где... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:37:00+03:00
2026-01-29T14:37:00+03:00
2026-01-29T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154942/21/1549422158_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_79c59eb25974a775ede153f9c119541e.jpg
https://ria.ru/20260129/lavrov-2070978856.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154942/21/1549422158_298:0:3027:2047_1920x0_80_0_0_9ec09e071ed29d99f7155903394b7bb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, украина, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, Сергей Лавров
Лавров оценил стамбульские договоренности 2022 года
Лавров: стамбульские договоренности обеспечивали коллективную безопасность