Кварацхелия избежал серьезной травмы и пропустит до 10 дней

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия пропустит от восьми до десяти дней из-за травмы, сообщается на сайте футбольного клуба.

В среду "ПСЖ" дома сыграл вничью с английским "Ньюкаслом" со счетом 1:1 в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Кварацхелия получил повреждение и покинул поле на 22-й минуте с помощью врачей.

У игрока сборной Грузии выявлено растяжение связок правого голеностопа. 1 февраля "ПСЖ" предстоит сыграть в выездном матче чемпионата Франции против "Страсбура". Ранее издание Le Parisien сообщало, что из-за травмы Кварацхелия выбыл до середины февраля и может пропустить до четырех игр первенства.