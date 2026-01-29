https://ria.ru/20260129/kvaratskheliya-2071078211.html
Кварацхелия избежал серьезной травмы и пропустит до 10 дней
Кварацхелия избежал серьезной травмы и пропустит до 10 дней - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Кварацхелия избежал серьезной травмы и пропустит до 10 дней
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия пропустит от восьми до десяти дней из-за травмы, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T20:08:00+03:00
2026-01-29T20:08:00+03:00
2026-01-29T20:08:00+03:00
футбол
спорт
грузия
тбилиси
батуми
хвича кварацхелия
динамо москва
пари сен-жермен (псж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042273816_0:7:1080:615_1920x0_80_0_0_15d5dbd3a5495f68307f0e2c06121ecf.jpg
https://ria.ru/20260129/pszh-2071062950.html
грузия
тбилиси
батуми
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042273816_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_3a018391accf0580a88a31f99c57686e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, грузия, тбилиси, батуми, хвича кварацхелия, динамо москва, пари сен-жермен (псж), локомотив (москва), лига чемпионов уефа, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Грузия, Тбилиси, Батуми, Хвича Кварацхелия, Динамо Москва, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Локомотив (Москва), Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Кварацхелия избежал серьезной травмы и пропустит до 10 дней
Футболист "ПСЖ" Кварацхелия избежал серьезной травмы и пропустит от 8 до 10 дней
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия пропустит от восьми до десяти дней из-за травмы, сообщается на сайте футбольного клуба.
В среду "ПСЖ" дома сыграл вничью с английским "Ньюкаслом" со счетом 1:1 в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Кварацхелия получил повреждение и покинул поле на 22-й минуте с помощью врачей.
У игрока сборной Грузии выявлено растяжение связок правого голеностопа. 1 февраля "ПСЖ" предстоит сыграть в выездном матче чемпионата Франции против "Страсбура". Ранее издание Le Parisien сообщало, что из-за травмы Кварацхелия выбыл до середины февраля и может пропустить до четырех игр первенства.
Кварацхелии 24 года, он перешел в "ПСЖ" в январе 2025 года, выиграв с командой Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны. До "ПСЖ" он выступал за грузинские "Динамо" (Тбилиси), "Рустави" и "Динамо" (Батуми), российские "Локомотив" и "Рубин" и итальянский "Наполи".