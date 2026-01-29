Рейтинг@Mail.ru
17:14 29.01.2026 (обновлено: 17:23 29.01.2026)
Пожарная сигнализация ложно срабатывала в интернате в Прокопьевске
происшествия, прокопьевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Прокопьевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Пожарная сигнализация 15 раз ложно срабатывала в 2023 году в интернате в Прокопьевске Кемеровской области, после этого МЧС проводило проверки, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, с июля 2014 года по август 2025 года МЧС провело 56 проверок в отношении учреждения. Большинство из них касались ложного срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации. Так, в 2023 году ложных сигналов было 15 – в феврале, марте, мае, июне, июле, августе, ноябре и декабре. Причем в августе сигнализация срабатывала несколько дней подряд – 15-го, 16-го, 17-го и 19-го числа. В 2022 году поступило шесть ложных сигналов. После всех ложных вызовов МЧС проводило проверки и объявляло предостережения.
В рамках других проверок МЧС отмечало, в частности, отсутствие планов эвакуации при пожаре и отсутствие пожарной лестницы. Эти нарушения ведомство требовало устранить.
В четверг в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске , где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Адвокат назвал условия в интернате в Прокопьевске очень жесткими
