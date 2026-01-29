Пожарная сигнализация ложно срабатывала в интернате в Прокопьевске

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Пожарная сигнализация 15 раз ложно срабатывала в 2023 году в интернате в Прокопьевске Кемеровской области, после этого МЧС проводило проверки, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.