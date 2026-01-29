Рейтинг@Mail.ru
Организатор мероприятий рассказала об обращении с пациентами ПНИ в Кузбассе - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 29.01.2026 (обновлено: 17:16 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/kuzbass-2071037348.html
Организатор мероприятий рассказала об обращении с пациентами ПНИ в Кузбассе
Организатор мероприятий рассказала об обращении с пациентами ПНИ в Кузбассе - РИА Новости, 29.01.2026
Организатор мероприятий рассказала об обращении с пациентами ПНИ в Кузбассе
Заведующая библиотекой в кузбасском Прокопьевске Лиля Богачаева, которая проводила мероприятия в психоневрологическом интернате, рассказала РИА Новости, что... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:43:00+03:00
2026-01-29T17:16:00+03:00
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071018376_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_0c8ebf6f2022a7bb7bf5b7e6d1f1dfad.jpg
https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070995575.html
https://ria.ru/20260129/internat-2071003708.html
прокопьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071018376_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_72a6fb5869ffd017ebfb34fd94550ecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске, общество
Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Общество
Организатор мероприятий рассказала об обращении с пациентами ПНИ в Кузбассе

Библиотекарь Богачева: постояльцы интерната в Кузбассе получали достойный уход

© РИА Новости / Виль Равилов | Перейти в медиабанкВъезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Заведующая библиотекой в кузбасском Прокопьевске Лиля Богачаева, которая проводила мероприятия в психоневрологическом интернате, рассказала РИА Новости, что общалась с постояльцами, они получали достойный уровень ухода и внимания.
Богачаева рассказала, что проводила в интернате конкурсы, праздники и мастер-классы, у нее остались положительные впечатления.
Прокопьевский дом-интернат - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Итоги проверок в интернате Кузбасса не публиковали с 2021 года
Вчера, 14:53
«
"Достойный уровень ухода и внимания к проживающим гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Атмосфера внутри учреждения спокойная и доброжелательная, каждому человеку уделяется необходимое внимание, учитываются индивидуальные потребности и пожелания", - рассказала Богачаева.
Она добавила, что видела регулярную уборку и дезинфецию помещений, в интернате была чистота и порядок.
«
"Условия культурно-массовой программы соответствуют всем необходимым требованиям и нормам", - рассказала она.
В четверг в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске , где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Вход на территорию дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Постояльцы интерната в Кузбассе занимались с психологами
Вчера, 15:14
 
ПрокопьевскСледственный комитет России (СК РФ)Смерть постояльцев интерната в ПрокопьевскеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала