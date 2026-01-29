https://ria.ru/20260129/kuzbass-2071037348.html
Организатор мероприятий рассказала об обращении с пациентами ПНИ в Кузбассе
Организатор мероприятий рассказала об обращении с пациентами ПНИ в Кузбассе
Заведующая библиотекой в кузбасском Прокопьевске Лиля Богачаева, которая проводила мероприятия в психоневрологическом интернате, рассказала РИА Новости, что... РИА Новости, 29.01.2026
прокопьевск
КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Заведующая библиотекой в кузбасском Прокопьевске Лиля Богачаева, которая проводила мероприятия в психоневрологическом интернате, рассказала РИА Новости, что общалась с постояльцами, они получали достойный уровень ухода и внимания.
Богачаева рассказала, что проводила в интернате конкурсы, праздники и мастер-классы, у нее остались положительные впечатления.
«
"Достойный уровень ухода и внимания к проживающим гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Атмосфера внутри учреждения спокойная и доброжелательная, каждому человеку уделяется необходимое внимание, учитываются индивидуальные потребности и пожелания", - рассказала Богачаева.
Она добавила, что видела регулярную уборку и дезинфецию помещений, в интернате была чистота и порядок.
«
"Условия культурно-массовой программы соответствуют всем необходимым требованиям и нормам", - рассказала она.
В четверг в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске , где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.