Организатор мероприятий рассказала об обращении с пациентами ПНИ в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Заведующая библиотекой в кузбасском Прокопьевске Лиля Богачаева, которая проводила мероприятия в психоневрологическом интернате, рассказала РИА Новости, что общалась с постояльцами, они получали достойный уровень ухода и внимания.

Богачаева рассказала, что проводила в интернате конкурсы, праздники и мастер-классы, у нее остались положительные впечатления.

« "Достойный уровень ухода и внимания к проживающим гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Атмосфера внутри учреждения спокойная и доброжелательная, каждому человеку уделяется необходимое внимание, учитываются индивидуальные потребности и пожелания", - рассказала Богачаева.

Она добавила, что видела регулярную уборку и дезинфецию помещений, в интернате была чистота и порядок.

« "Условия культурно-массовой программы соответствуют всем необходимым требованиям и нормам", - рассказала она.