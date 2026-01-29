В Кузбассе проверяли информацию об испорченных продуктах в интернате

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство труда и соцзащиты Кемеровской области в сентябре 2025 года проверяло информацию об испорченных продуктах в интернате в Прокопьевске, она не подтвердилась.
Работники интерната в Прокопьевске года жаловались в соцсетях на проблемы в организации питания, в частности на то, что их заставляли кормить постояльцев тухлой курицей.
Министерство отреагировало на жалобы. Представители прокуратуры, трудовой инспекции и министерства выехали в Прокопьевский дом-интернат проверили пищевой блок и продуктовый склад, провели встречу с работниками столовой.
"Факты наличия испорченных продуктов не подтвердились", - говорится в ответе министерства в соцсетях.
Министерство труда и социальной защиты Кузбасса со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в городе Прокопьевске, где было массовое заражение. Следователи СК Кузбасса ведут расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ходе обысков изъяты документы, касающиеся организации медицинского обслуживания, кадрового состава и соблюдения санитарного режима.