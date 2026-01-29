Интернат в Кузбассе, где умерли люди, входил в проект долговременного ухода

КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Психоневрологический интернат в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, входил в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В материалах указано, что в январе 2022 года интернат вошел в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. Система направлена на обеспечение людей, не справляющихся с самостоятельным уходом, поддержкой высокого качества жизни. Для этого в интернате планировали развивать стационары соцзащиты, осуществлять уход на дому, повышать квалификацию сотрудников.

В медучреждении для постояльцев также были предусмотрены три программы с реабилитологом для людей с легкой, умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью.

Ранее в министерства труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске , где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.