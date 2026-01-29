Рейтинг@Mail.ru
29.01.2026
Интернат в Кузбассе, где умерли люди, входил в проект долговременного ухода
12:58 29.01.2026
Интернат в Кузбассе, где умерли люди, входил в проект долговременного ухода
Интернат в Кузбассе, где умерли люди, входил в проект долговременного ухода
Психоневрологический интернат в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, входил в пилотный проект по созданию системы... РИА Новости, 29.01.2026
Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ)
Интернат в Кузбассе, где умерли люди, входил в проект долговременного ухода

Интернат в Кузбассе, где умерли 9 человек, был в системе долговременного ухода

КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Психоневрологический интернат в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, входил в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что в январе 2022 года интернат вошел в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. Система направлена на обеспечение людей, не справляющихся с самостоятельным уходом, поддержкой высокого качества жизни. Для этого в интернате планировали развивать стационары соцзащиты, осуществлять уход на дому, повышать квалификацию сотрудников.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СК назвал причину распространения вируса в интернате в Кузбассе
Вчера, 12:50
В медучреждении для постояльцев также были предусмотрены три программы с реабилитологом для людей с легкой, умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью.
Ранее в министерства труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Вход на территорию дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В интернате в Кузбассе объявили карантин, сообщил сотрудник
Вчера, 12:01
 
ПрокопьевскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
