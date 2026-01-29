https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070963287.html
Интернат в Кузбассе, где умерли люди, входил в проект долговременного ухода
Интернат в Кузбассе, где умерли люди, входил в проект долговременного ухода - РИА Новости, 29.01.2026
Интернат в Кузбассе, где умерли люди, входил в проект долговременного ухода
Психоневрологический интернат в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, входил в пилотный проект по созданию системы... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:58:00+03:00
2026-01-29T12:58:00+03:00
2026-01-29T12:58:00+03:00
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070949511_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_bf248e87e0dadcfc8aa7b042bda95d5d.jpg
https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070961276.html
https://ria.ru/20260129/internat-2070948494.html
прокопьевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070949511_25:0:874:637_1920x0_80_0_0_13a4154318d6d22c832231ab2cfb2df7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф)
Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ)
Интернат в Кузбассе, где умерли люди, входил в проект долговременного ухода
Интернат в Кузбассе, где умерли 9 человек, был в системе долговременного ухода
КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Психоневрологический интернат в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, входил в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах указано, что в январе 2022 года интернат вошел в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. Система направлена на обеспечение людей, не справляющихся с самостоятельным уходом, поддержкой высокого качества жизни. Для этого в интернате планировали развивать стационары соцзащиты, осуществлять уход на дому, повышать квалификацию сотрудников.
В медучреждении для постояльцев также были предусмотрены три программы с реабилитологом для людей с легкой, умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью.
Ранее в министерства труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК
, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.