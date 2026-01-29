https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070956445.html
Сотрудник интерната в Кузбассе рассказал о проблемах с отоплением в палатах
прокопьевск
кемеровская область
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Персонал психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, приносили обогреватели и заклеивали окна, чтобы постояльцы не мерзли в палатах, рассказал РИА Новости один сотрудников учреждения.
"В палатах холодно. Окна заклеивали, мы и обогреватели ставили туда, и вот эти тепловые пушки у нас стояли. В палатах все равно холодно. Тепловая пушка нагреет только коридоры", - сообщил сотрудник интерната.
По его словам, персонал не раз жаловался на холод руководству и проверяющим, но тщетно.
Ранее в министерства труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК
, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.