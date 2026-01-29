Рейтинг@Mail.ru
12:35 29.01.2026 (обновлено: 15:29 29.01.2026)
Сотрудник интерната в Кузбассе рассказал о проблемах с отоплением в палатах
Сотрудник интерната в Кузбассе рассказал о проблемах с отоплением в палатах

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Персонал психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, приносили обогреватели и заклеивали окна, чтобы постояльцы не мерзли в палатах, рассказал РИА Новости один сотрудников учреждения.
"В палатах холодно. Окна заклеивали, мы и обогреватели ставили туда, и вот эти тепловые пушки у нас стояли. В палатах все равно холодно. Тепловая пушка нагреет только коридоры", - сообщил сотрудник интерната.
По его словам, персонал не раз жаловался на холод руководству и проверяющим, но тщетно.
Ранее в министерства труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Комиссия оценит условия в интернате в Кузбассе, где умерли девять пациентов
ПроисшествияПрокопьевскКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
