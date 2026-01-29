В Крыму признали невменяемым мужчину, убившего двух родственников

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Убийцу матери и брата в селе Войково Ленинского района Крыма признали невменяемым, Убийцу матери и брата в селе Войково Ленинского района Крыма признали невменяемым, сообщила пресс-служба крымского главного управления СК РФ.

"Согласно результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, в период совершения преступления и далее у фигуранта выявлялось психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер своих действий", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в августе прошлого года 27-летний житель села Войково убил дома в ходе семейного конфликта свою мать, а затем спящего младшего брата, нанеся им множественные ножевые ранения. Потерпевшие скончались на месте.