В Крыму признали невменяемым мужчину, убившего двух родственников - РИА Новости, 29.01.2026
15:01 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/krym-2070998441.html
В Крыму признали невменяемым мужчину, убившего двух родственников
Убийцу матери и брата в селе Войково Ленинского района Крыма признали невменяемым, сообщила пресс-служба крымского главного управления СК РФ. РИА Новости, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Убийцу матери и брата в селе Войково Ленинского района Крыма признали невменяемым, сообщила пресс-служба крымского главного управления СК РФ.
"Согласно результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, в период совершения преступления и далее у фигуранта выявлялось психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер своих действий", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в августе прошлого года 27-летний житель села Войково убил дома в ходе семейного конфликта свою мать, а затем спящего младшего брата, нанеся им множественные ножевые ранения. Потерпевшие скончались на месте.
"Расследование уголовного дела завершено. В суд направлено постановление для применения к мужчине мер медицинского характера в виде принудительного лечения в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
