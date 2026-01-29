Рейтинг@Mail.ru
Красноярская служба занятости - лидер в СФО по трудоустройству - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/krasnoyarsk-2070917493.html
Красноярская служба занятости - лидер в СФО по трудоустройству
Красноярская служба занятости - лидер в СФО по трудоустройству - РИА Новости, 29.01.2026
Красноярская служба занятости - лидер в СФО по трудоустройству
Служба занятости Красноярского края по итогам 2025 года заняла первое место по трудоустройству соискателей среди регионов Сибирского федерального округа,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T10:11:00+03:00
2026-01-29T10:11:00+03:00
красноярский край
новосибирская область
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966607866_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0e65a04ffae7a9b6042103c081be01f.jpg
красноярский край
новосибирская область
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966607866_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c849feb6d7a1f193a00d2e4f22c86a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, новосибирская область, омская область
Красноярский край, Новосибирская область, Омская область
Красноярская служба занятости - лидер в СФО по трудоустройству

Красноярская служба занятости стала лидером в СФО по трудоустройству

© iStock.com / ZinkevychМужчина работает с документами
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© iStock.com / Zinkevych
Мужчина работает с документами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Служба занятости Красноярского края по итогам 2025 года заняла первое место по трудоустройству соискателей среди регионов Сибирского федерального округа, сообщает пресс-служба краевого Агентства труда и занятости населения.
"В рейтинге регионов Сибирского федерального округа по основным показателям рынка труда Красноярский край занял первую позицию по числу трудоустроенных в 2025 году. Всего в прошлом году при содействии центров занятости работу нашли 30 тысяч жителей края. На второй строчке рейтинга расположилась Новосибирская область с результатом в 26 тысяч человек, а на третьей – Омская область (25 тысяч)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, краевая служба занятости также лидирует по числу граждан, которые с ее помощью прошли профессиональное обучение. Например, по государственной краевой программе "Содействие занятости населения" получили востребованную специальность или повысили квалификацию 3,6 тысячи клиентов центров занятости. Это больше трети в общем итоге рейтинга.
Свыше четверти сибиряков, обученных по нацпроекту "Кадры", также приходится на жителей Красноярского края. В регионе больше всего граждан получают финансовую помощь при организации собственного дела. В 2025 году с помощью службы занятости предпринимателями стали 510 граждан.
"В Красноярском крае политика в сфере занятости выстроена с учетом государственных приоритетов, обозначенных губернатором... Мы ориентируемся на потребности экономики в кадрах и повышение производительности труда. Также реализуем проекты, направленные на поддержку семей и продвижение инициатив жителей края. Такой подход позволяет нам достигать поставленных целей, удерживая высокую планку", - сказал глава Агентства Виктор Новиков.
В банке вакансий краевой службы занятости содержатся сведения о 33 тысячах предложений работы.
 
Красноярский крайНовосибирская областьОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала