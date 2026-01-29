Красноярская служба занятости - лидер в СФО по трудоустройству

КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. Служба занятости Красноярского края по итогам 2025 года заняла первое место по трудоустройству соискателей среди регионов Сибирского федерального округа, сообщает пресс-служба краевого Агентства труда и занятости населения.

"В рейтинге регионов Сибирского федерального округа по основным показателям рынка труда Красноярский край занял первую позицию по числу трудоустроенных в 2025 году. Всего в прошлом году при содействии центров занятости работу нашли 30 тысяч жителей края. На второй строчке рейтинга расположилась Новосибирская область с результатом в 26 тысяч человек, а на третьей – Омская область (25 тысяч)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, краевая служба занятости также лидирует по числу граждан, которые с ее помощью прошли профессиональное обучение. Например, по государственной краевой программе "Содействие занятости населения" получили востребованную специальность или повысили квалификацию 3,6 тысячи клиентов центров занятости. Это больше трети в общем итоге рейтинга.

Свыше четверти сибиряков, обученных по нацпроекту "Кадры", также приходится на жителей Красноярского края. В регионе больше всего граждан получают финансовую помощь при организации собственного дела. В 2025 году с помощью службы занятости предпринимателями стали 510 граждан.

"В Красноярском крае политика в сфере занятости выстроена с учетом государственных приоритетов, обозначенных губернатором... Мы ориентируемся на потребности экономики в кадрах и повышение производительности труда. Также реализуем проекты, направленные на поддержку семей и продвижение инициатив жителей края. Такой подход позволяет нам достигать поставленных целей, удерживая высокую планку", - сказал глава Агентства Виктор Новиков.