Глава российской делегации раскрыл подробности переговоров в Абу-Даби

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Переговоры с украинской делегацией в Абу-Даби проходят на русском языке, рассказал начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
"На великом русском языке", — ответил он на соответствующий вопрос "Российской газеты".
Также глава делегации утвердительно кивнул на уточняющий вопрос, понимают ли российскую сторону переговорщики из Киева.
Состоявшиеся на минувшей неделе переговоры Костюков назвал конструктивными и отметил, что у украинцев настроение грустное, а у россиян — хорошее.
Переговоры по Украине
В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.