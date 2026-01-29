Глава российской делегации раскрыл подробности переговоров в Абу-Даби

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 29.01.2026 (обновлено: 16:47 29.01.2026)
Переговоры с украинской делегацией в Абу-Даби проходят на русском языке, рассказал начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Игорь Костюков
Игорь Костюков
Игорь Костюков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Переговоры с украинской делегацией в Абу-Даби проходят на русском языке, рассказал начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
"На великом русском языке", — ответил он на соответствующий вопрос "Российской газеты".
"Унижают и превосходят": в США сделали заявление о переговорах с Россией
"Унижают и превосходят": в США сделали заявление о переговорах с Россией
Вчера, 06:38
Также глава делегации утвердительно кивнул на уточняющий вопрос, понимают ли российскую сторону переговорщики из Киева.
Состоявшиеся на минувшей неделе переговоры Костюков назвал конструктивными и отметил, что у украинцев настроение грустное, а у россиян — хорошее.
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
28 января, 08:00

Переговоры по Украине

В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
Вчера, 08:00
 
