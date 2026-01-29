Костюков заявил о готовности к переговорам в Абу-Даби

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби, на вопрос, готовится ли делегация к новой встрече, ответил что они "всегда готовы".