Костюков заявил о готовности к переговорам в Абу-Даби
13:53 29.01.2026
Костюков заявил о готовности к переговорам в Абу-Даби
Костюков заявил о готовности к переговорам в Абу-Даби - РИА Новости, 29.01.2026
Костюков заявил о готовности к переговорам в Абу-Даби
Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в... РИА Новости, 29.01.2026
абу-даби, россия, сша, игорь костюков (генштаб)
Абу-Даби, Россия, США, Игорь Костюков (Генштаб)
Костюков заявил о готовности к переговорам в Абу-Даби

Костюков заявил о готовности к продолжению переговоров в Абу-Даби

Абу-Даби
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби, на вопрос, готовится ли делегация к новой встрече, ответил что они "всегда готовы".
"Всегда готовы", - сказал Костюков журналистам.
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Германии выступили с громким заявлением после переговоров в Абу-Даби
28 января, 10:22
28 января, 10:22
 
