Костюков примет участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби, примет участие во встрече президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает корреспондент РИА Новости.