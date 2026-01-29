Рейтинг@Mail.ru
Костюков примет участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ
13:52 29.01.2026 (обновлено: 14:05 29.01.2026)
Костюков примет участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ
Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в... РИА Новости, 29.01.2026
абу-даби
оаэ
сирия
москва
владимир путин
игорь костюков (генштаб)
ахмед аш-шараа
абу-даби, оаэ, сирия, москва, владимир путин, игорь костюков (генштаб), ахмед аш-шараа
Абу-Даби, ОАЭ, Сирия, Москва, Владимир Путин, Игорь Костюков (Генштаб), Ахмед аш-Шараа
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби, примет участие во встрече президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры Путина с президентом ОАЭ пройдут в Кремле в четверг.
Костюков в составе делегации также участвовал в переговорах Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, которые состоялись в Москве накануне.
Кадыров примет участие в переговорах Путина с президентом ОАЭ
