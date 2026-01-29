Костюков прокомментировал встречу с украинской делегацией в Абу-Даби

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины, заявил, что встреча в Абу-Даби прошла конструктивно.

На уточняющий вопрос, в каком смысле, он уточнил что " в самом прямом".