https://ria.ru/20260129/kostjukov-2071018900.html
Костюков прокомментировал встречу с украинской делегацией в Абу-Даби
Костюков прокомментировал встречу с украинской делегацией в Абу-Даби - РИА Новости, 29.01.2026
Костюков прокомментировал встречу с украинской делегацией в Абу-Даби
Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:49:00+03:00
2026-01-29T15:49:00+03:00
2026-01-29T15:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
игорь костюков (генштаб)
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938867120_0:104:3059:1825_1920x0_80_0_0_e42c249393cdcdb858889305d192854d.jpg
https://ria.ru/20260124/peregovory-2070090623.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938867120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b16d4740e42474639f26b4ed22f8acde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, игорь костюков (генштаб), павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Игорь Костюков (Генштаб), Павел Зарубин
Костюков прокомментировал встречу с украинской делегацией в Абу-Даби
Костюков назвал прошедшие в Абу-Даби переговоры по Украине конструктивными