Рейтинг@Mail.ru
Костюков прокомментировал встречу с украинской делегацией в Абу-Даби - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/kostjukov-2071018900.html
Костюков прокомментировал встречу с украинской делегацией в Абу-Даби
Костюков прокомментировал встречу с украинской делегацией в Абу-Даби - РИА Новости, 29.01.2026
Костюков прокомментировал встречу с украинской делегацией в Абу-Даби
Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины,... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:49:00+03:00
2026-01-29T15:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
игорь костюков (генштаб)
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938867120_0:104:3059:1825_1920x0_80_0_0_e42c249393cdcdb858889305d192854d.jpg
https://ria.ru/20260124/peregovory-2070090623.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938867120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b16d4740e42474639f26b4ed22f8acde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, игорь костюков (генштаб), павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Игорь Костюков (Генштаб), Павел Зарубин
Костюков прокомментировал встречу с украинской делегацией в Абу-Даби

Костюков назвал прошедшие в Абу-Даби переговоры по Украине конструктивными

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкИгорь Костюков
Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Игорь Костюков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах РФ, США и Украины, заявил, что встреча в Абу-Даби прошла конструктивно.
"Конструктивно, все всё понимают", - заявил Костюков автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия-1 Павлу Зарубину.
На уточняющий вопрос, в каком смысле, он уточнил что " в самом прямом".
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Опубликованы первые кадры второго дня переговоров по Украине в Абу-Даби
24 января, 17:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаИгорь Костюков (Генштаб)Павел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала