СМИ: сотрудникам ICE приказали не вступать в контакт с провокаторами

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Власти США приказали сотрудникам службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) не вступать в контакт с провокаторами в ходе мигрантских рейдов в штате Миннесота на фоне массовых протестов, передает агентство Рейтер со ссылкой на просмотренную внутреннюю инструкцию.
"Сотрудникам ICE в Миннесоте в среду было приказано избегать контактов с "провокаторами" в ходе проведения президентом Дональдом Трампом мер по ужесточению иммиграционного законодательства", - пишет агентство.
Новые инструкции также предписывают сотрудникам преследовать только тех иммигрантов, которые имеют уголовные обвинения или судимости.
В городе Миннеаполис, штат Миннесота, в начале января рейды антимиграционной полиции (ICE) сопровождались протестами, агент ICE стрелял в женщину-водителя, которая отказалась остановиться и продолжила движение, хотя перед ней стояли правоохранители. Позже офицер приграничного патруля стрелял в вооруженного мужчину. И женщина, и мужчина скончались. Демократические власти штата настаивают на неправомочности действий федеральных агентов. Республиканцы обвиняют местные власти и правоохранителей в намеренном нежелании содействовать антимигрантским рейдам и провоцировании жителей на эскалацию.