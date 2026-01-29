https://ria.ru/20260129/klishina-2070916287.html
Живущую в США легкоатлетку Клишину лишили квартиры в России
Живущую в США легкоатлетку Клишину лишили квартиры в России - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Живущую в США легкоатлетку Клишину лишили квартиры в России
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сообщила, что в прошлом году ее выписали из квартиры в Твери, а недвижимость передали военнослужащему. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026-01-29T10:06:00+03:00
2026-01-29T10:06:00+03:00
2026-01-29T10:06:00+03:00
спорт
дарья клишина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112412/51/1124125167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75b5b10365187a44d45d972809aa5d63.jpg
https://ria.ru/20230530/klishina-1874910455.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112412/51/1124125167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11a600690d0e28c327e259052da9b765.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дарья клишина
Живущую в США легкоатлетку Клишину лишили квартиры в России
Живущую в США российскую легкоатлетку Дарью Клишину лишили квартиры в Твери
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сообщила, что в прошлом году ее выписали из квартиры в Твери, а недвижимость передали военнослужащему.
"В 2011 году мне дали однокомнатную квартиру в Твери. Это единственное место, где была я прописана. Условия этой квартиры для меня были такие, что я могу перевести ее в собственность в случае участия в Олимпийских играх, медали на чемпионате мира или при выслуге лет. Все, с кем я общалась, уверили меня в том и усыпили мою бдительность, что эта квартира в любом случае останется мне и можно не думать ни о каких мелочах. И в прошлом году эту квартиру отобрали, меня выписали. Сейчас я называюсь бомж - у меня нет прописки. Сказали, что мне нужно быть действующей спортсменкой, чтобы перевести эту квартиру в собственность", - заявила Клишина
в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.
"Конкретно кому - непонятно, но сказано было, что военным", - добавила Клишина.
Клишиной 35 лет. Она является двукратной чемпионкой Европы в помещении, бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года и серебряным призером чемпионата мира 2017 года. С 2013 года Клишина живет и тренируется в США.