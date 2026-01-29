Живущую в США легкоатлетку Клишину лишили квартиры в России

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сообщила, что в прошлом году ее выписали из квартиры в Твери, а недвижимость передали военнослужащему.

"В 2011 году мне дали однокомнатную квартиру в Твери. Это единственное место, где была я прописана. Условия этой квартиры для меня были такие, что я могу перевести ее в собственность в случае участия в Олимпийских играх, медали на чемпионате мира или при выслуге лет. Все, с кем я общалась, уверили меня в том и усыпили мою бдительность, что эта квартира в любом случае останется мне и можно не думать ни о каких мелочах. И в прошлом году эту квартиру отобрали, меня выписали. Сейчас я называюсь бомж - у меня нет прописки. Сказали, что мне нужно быть действующей спортсменкой, чтобы перевести эту квартиру в собственность", - заявила Клишина в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.

"Конкретно кому - непонятно, но сказано было, что военным", - добавила Клишина.