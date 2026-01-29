Рейтинг@Mail.ru
Живущую в США легкоатлетку Клишину лишили квартиры в России
10:06 29.01.2026
Живущую в США легкоатлетку Клишину лишили квартиры в России
Живущую в США легкоатлетку Клишину лишили квартиры в России
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сообщила, что в прошлом году ее выписали из квартиры в Твери, а недвижимость передали военнослужащему. РИА Новости Спорт, 29.01.2026
2026
Дарья Клишина
Спорт, Дарья Клишина
Живущую в США легкоатлетку Клишину лишили квартиры в России

Живущую в США российскую легкоатлетку Дарью Клишину лишили квартиры в Твери

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина сообщила, что в прошлом году ее выписали из квартиры в Твери, а недвижимость передали военнослужащему.
"В 2011 году мне дали однокомнатную квартиру в Твери. Это единственное место, где была я прописана. Условия этой квартиры для меня были такие, что я могу перевести ее в собственность в случае участия в Олимпийских играх, медали на чемпионате мира или при выслуге лет. Все, с кем я общалась, уверили меня в том и усыпили мою бдительность, что эта квартира в любом случае останется мне и можно не думать ни о каких мелочах. И в прошлом году эту квартиру отобрали, меня выписали. Сейчас я называюсь бомж - у меня нет прописки. Сказали, что мне нужно быть действующей спортсменкой, чтобы перевести эту квартиру в собственность", - заявила Клишина в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.
"Конкретно кому - непонятно, но сказано было, что военным", - добавила Клишина.
Клишиной 35 лет. Она является двукратной чемпионкой Европы в помещении, бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года и серебряным призером чемпионата мира 2017 года. С 2013 года Клишина живет и тренируется в США.
Дарья Клишина - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
"Не против выступать с трансгендерами": Клишина — о жизни в США и заработке
30 мая 2023, 10:00
 
