Минобороны Китая призвало Россию и США возобновить выполнение ДСНВ
Минобороны Китая призвало Россию и США возобновить выполнение ДСНВ
Россия и США, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны возобновить выполнение договора о стратегических наступательных вооружениях и обсудить... РИА Новости, 29.01.2026
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Россия и США, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны возобновить выполнение договора о стратегических наступательных вооружениях и обсудить дальнейшие шаги, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.
"Россия и США
, будучи двумя странами с крупнейшими ядерными арсеналами, должны добросовестно выполнять свои особые и приоритетные обязательства по ядерному разоружению, восстановить выполнение договора о стратегических наступательных вооружениях и обсудить дальнейшие шаги", - заявил Цзян Бинь, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию с ДСНВ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
сообщила, что Москва
еще не получала официального ответа от Вашингтона
на инициативу президента России Владимира Путина
придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора 5 февраля.
Российский лидер Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.