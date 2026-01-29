Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Китая призвало Россию и США возобновить выполнение ДСНВ
10:46 29.01.2026 (обновлено: 10:58 29.01.2026)
Минобороны Китая призвало Россию и США возобновить выполнение ДСНВ
Минобороны Китая призвало Россию и США возобновить выполнение ДСНВ
в мире, китай, россия, сша, владимир путин, мария захарова
В мире, Китай, Россия, США, Владимир Путин, Мария Захарова
Минобороны Китая призвало Россию и США возобновить выполнение ДСНВ

Минобороны КНР призвало Россию и США возобновить выполнение ДСНВ

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Россия и США, обладающие крупнейшими ядерными арсеналами, должны возобновить выполнение договора о стратегических наступательных вооружениях и обсудить дальнейшие шаги, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.
"Россия и США, будучи двумя странами с крупнейшими ядерными арсеналами, должны добросовестно выполнять свои особые и приоритетные обязательства по ядерному разоружению, восстановить выполнение договора о стратегических наступательных вооружениях и обсудить дальнейшие шаги", - заявил Цзян Бинь, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию с ДСНВ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва еще не получала официального ответа от Вашингтона на инициативу президента России Владимира Путина придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора 5 февраля.
Российский лидер Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Дмитрий Медведев на форуме муниципальных депутатов партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В США отреагировали на заявление Медведева о ДСНВ
27 января, 13:20
 
