Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударом дрона поразили макет F-16 на аэродроме у Кировограда - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 29.01.2026 (обновлено: 17:35 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/kirovograd-2071040077.html
ВС России ударом дрона поразили макет F-16 на аэродроме у Кировограда
ВС России ударом дрона поразили макет F-16 на аэродроме у Кировограда - РИА Новости, 29.01.2026
ВС России ударом дрона поразили макет F-16 на аэродроме у Кировограда
Российские военные ударом дрона поразили тренировочный макет F-16 на аэродроме у Кировограда в 180 километрах от линии боевого соприкосновения, сообщили в... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:59:00+03:00
2026-01-29T17:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
f-16
вооруженные силы украины
кировоградская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071048280_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc0953861ec031a9405ae6d923248d55.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры поражения макета истребителя F-16 у Кировограда
Кадры поражения макета истребителя F-16 у Кировограда
2026-01-29T16:59
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071048280_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a99d3a6b6dde92fdb71f8a0388cefb36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
f-16, вооруженные силы украины, кировоградская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, F-16, Вооруженные силы Украины, Кировоградская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России ударом дрона поразили макет F-16 на аэродроме у Кировограда

ВС России ударом дрона поразили тренировочный макет F-16 у Кировограда

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российские военные ударом дрона поразили тренировочный макет F-16 на аэродроме у Кировограда в 180 километрах от линии боевого соприкосновения, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий на аэродроме Канатово вблизи населённого пункта Кропивницкий в Кировоградской области был обнаружен полноразмерный макет американского истребителя F-16ADV ВСУ, используемый противником для тренировок инженерно-технического персонала. Командованием было принято решение на уничтожение цели боевым расчетом Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате профессиональной боевой работы оператора дрона центра "Рубикон" макет истребителя противника на удалении около 180 километров от линии боевого соприкосновения был успешно поражен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеF-16Вооруженные силы УкраиныКировоградская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала