Медики из Кемерово едут в Кузбасс на помощь нуждающимся из интерната

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Дополнительная медицинская бригада из областной больницы Кемерово выехала в Прокопьевск для помощи всем нуждающимся из интерната, где умерли девять человек, сообщил РИА Новости губернатор региона Илья Середюк.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.