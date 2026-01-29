Рейтинг@Mail.ru
Медики из Кемерово едут в Кузбасс на помощь нуждающимся из интерната
29.01.2026
14:32 29.01.2026
Медики из Кемерово едут в Кузбасс на помощь нуждающимся из интерната
Медики из Кемерово едут в Кузбасс на помощь нуждающимся из интерната - РИА Новости, 29.01.2026
Медики из Кемерово едут в Кузбасс на помощь нуждающимся из интерната
Дополнительная медицинская бригада из областной больницы Кемерово выехала в Прокопьевск для помощи всем нуждающимся из интерната, где умерли девять человек,... РИА Новости, 29.01.2026
Медики из Кемерово едут в Кузбасс на помощь нуждающимся из интерната

Медики из Кемерово едут в Прокопьевск на помощь нуждающимся из интерната

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Дополнительная медицинская бригада из областной больницы Кемерово выехала в Прокопьевск для помощи всем нуждающимся из интерната, где умерли девять человек, сообщил РИА Новости губернатор региона Илья Середюк.
Прокопьевск направлена дополнительная медицинская бригада из областной больницы. Тем, кто сейчас нуждается в медицинской помощи, будет оказано внимание. Сделаем всё, чтобы каждый человек получил необходимую поддержку", – сказал Середюк агентству.
Ранее в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
