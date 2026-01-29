Медики из Кемерово едут в Кузбасс на помощь нуждающимся из интерната

КЕМЕРОВО, 29 янв – РИА Новости. Дополнительная медицинская бригада из областной больницы Кемерово выехала в Прокопьевск для помощи всем нуждающимся из интерната, где умерли девять человек, сообщил РИА Новости губернатор региона Илья Середюк.
"В Прокопьевск направлена дополнительная медицинская бригада из областной больницы. Тем, кто сейчас нуждается в медицинской помощи, будет оказано внимание. Сделаем всё, чтобы каждый человек получил необходимую поддержку", – сказал Середюк агентству.
Ранее в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.