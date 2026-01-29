https://ria.ru/20260129/kallas-2070926960.html
Каллас не поддержала идею Зеленского о создании европейской армии
Каллас не поддержала идею Зеленского о создании европейской армии - РИА Новости, 29.01.2026
Каллас не поддержала идею Зеленского о создании европейской армии
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не поддержала идею Владимира Зеленского о создании европейской армии с участием ВСУ. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T10:53:00+03:00
2026-01-29T10:53:00+03:00
2026-01-29T10:53:00+03:00
в мире
кайя каллас
владимир зеленский
евросоюз
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2070908315.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кайя каллас, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины, нато
В мире, Кайя Каллас, Владимир Зеленский, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО
Каллас не поддержала идею Зеленского о создании европейской армии
Каллас не поддержала идею Зеленского о европейской армии с участием ВСУ