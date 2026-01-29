Рейтинг@Mail.ru
Каллас не поддержала идею Зеленского о создании европейской армии - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/kallas-2070926960.html
Каллас не поддержала идею Зеленского о создании европейской армии
Каллас не поддержала идею Зеленского о создании европейской армии - РИА Новости, 29.01.2026
Каллас не поддержала идею Зеленского о создании европейской армии
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не поддержала идею Владимира Зеленского о создании европейской армии с участием ВСУ. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T10:53:00+03:00
2026-01-29T10:53:00+03:00
в мире
кайя каллас
владимир зеленский
евросоюз
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260129/zelenskiy-2070908315.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кайя каллас, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины, нато
В мире, Кайя Каллас, Владимир Зеленский, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО
Каллас не поддержала идею Зеленского о создании европейской армии

Каллас не поддержала идею Зеленского о европейской армии с участием ВСУ

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не поддержала идею Владимира Зеленского о создании европейской армии с участием ВСУ.
"У каждой европейской страны есть своя армия, а у 23 стран армии также являются частью структур НАТО. Поэтому я не могу себе представить, что страны ЕС создадут отдельную европейскую армию. Это должны быть те отдельные армии, которые уже существуют. Для меня вполне понятно, что в армии должна быть очень понятная субординация, чтобы всякий раз, когда что-то происходит, было ясно, кто кому отдает приказы. Если мы создадим параллельные структуры, то это просто размоет картину", - заявила она на вопрос журналистов.
Зеленский озвучил свою идею о европейской армии на базе ВСУ на Мюнхенской конференции по безопасности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
На Западе сделали заявление о бегстве Зеленского с Украины
09:14
 
В миреКайя КалласВладимир ЗеленскийЕвросоюзВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала