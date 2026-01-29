Рейтинг@Mail.ru
10:23 29.01.2026
в мире, брюссель, иран, кайя каллас, евросоюз
В мире, Брюссель, Иран, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас ждет внесения КСИР в список террористических организаций

Каллас заявила, что ждет внесения КСИР в список террористических организаций

© Fotolia / jamdesignФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Fotolia / jamdesign
Флаг Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ожидает внесение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций на заседании глав МИД стран Евросоюза.
«
"Я ожидаю внесение КСИР в список террористических организаций", - заявила она перед началом заседания в Брюсселе глав МИД.
Она добавила, что в четверг также ожидается расширение персональных санкций против Ирана.
В миреБрюссельИранКайя КалласЕвросоюз
 
 
