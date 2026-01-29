Рейтинг@Mail.ru
ЕС ввел санкции против министра внутренних дел и генпрокурора Ирана - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 29.01.2026 (обновлено: 16:28 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/iran-2071030775.html
ЕС ввел санкции против министра внутренних дел и генпрокурора Ирана
ЕС ввел санкции против министра внутренних дел и генпрокурора Ирана - РИА Новости, 29.01.2026
ЕС ввел санкции против министра внутренних дел и генпрокурора Ирана
Евросоюз ввёл санкции против министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени и генерального прокурора страны Мохаммада Моваxеди-азада, говорится в обновлённом... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:19:00+03:00
2026-01-29T16:28:00+03:00
в мире
иран
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_95:221:2775:1729_1920x0_80_0_0_5ead16ac0d824bd7b08774a0ba4c4f97.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2070850943.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972915823_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_20ccbefdcf5225cfcbe7bc08fbf0ef0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, евросоюз
В мире, Иран, Евросоюз
ЕС ввел санкции против министра внутренних дел и генпрокурора Ирана

ЕС ввел санкции против министра внутренних дел и генерального прокурора Ирана

© AP Photo / Shakh AivazovФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз ввёл санкции против министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени и генерального прокурора страны Мохаммада Моваxеди-азада, говорится в обновлённом списке санкций против Ирана на сайте официального журнала ЕС.
"Эскандар Момени и Мохаммад Моваxеди-азад", - говорится на сайте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
Вчера, 08:00
 
В миреИранЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала