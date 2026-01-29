https://ria.ru/20260129/iran-2071030775.html
ЕС ввел санкции против министра внутренних дел и генпрокурора Ирана
Евросоюз ввёл санкции против министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени и генерального прокурора страны Мохаммада Моваxеди-азада, говорится в обновлённом... РИА Новости, 29.01.2026
