Британия и Франция готовы поддержать США в возможных мерах против Ирана
Британия и Франция готовы поддержать США в возможных мерах против Ирана - РИА Новости, 29.01.2026
Британия и Франция готовы поддержать США в возможных мерах против Ирана
2026-01-29T14:25:00+03:00

Британия и Франция готовы поддержать США в возможных мерах против Ирана

Франция и Великобритания на фоне разногласий по вопросу Гренландии предложили США свою поддержку, если Вашингтон решится на меры против Ирана, пишет газета Daily Mail.
Daily Mail: Британия и Франция готовы поддержать США в мерах против Ирана
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Франция и Великобритания на фоне разногласий по вопросу Гренландии предложили США свою поддержку, если Вашингтон решится на меры против Ирана, пишет газета Daily Mail
.
Ранее президент США Дональд Трамп
потребовал от Ирана
сесть за стол переговоров и заключить новое соглашение по ядерной проблематике и заявил, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также сообщил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
"Великобритания и Франция
предложили поддержку Белому дому, стремясь восстановить отношения, пострадавшие от недавнего спора вокруг Гренландии", - говорится в материале газеты.
Газета при этом не уточняет, о какого рода поддержке идет речь.
Издание со ссылкой на источники в службах безопасности пишет, что "амбиции" Трампа в Иране на этот раз могут не ограничиться атакой на ядерные объекты, как это было в июне 2025 года.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, но позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране
, в свою очередь, заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.