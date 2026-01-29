Рейтинг@Mail.ru
29.01.2026
Британия и Франция готовы поддержать США в возможных мерах против Ирана
14:25 29.01.2026
Британия и Франция готовы поддержать США в возможных мерах против Ирана
в мире
иран
франция
сша
дональд трамп
иран
франция
сша
в мире, иран, франция, сша, дональд трамп
В мире, Иран, Франция, США, Дональд Трамп
Британия и Франция готовы поддержать США в возможных мерах против Ирана

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Франция и Великобритания на фоне разногласий по вопросу Гренландии предложили США свою поддержку, если Вашингтон решится на меры против Ирана, пишет газета Daily Mail.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана сесть за стол переговоров и заключить новое соглашение по ядерной проблематике и заявил, что американская "армада" быстро направляется к Ирану и готова к выполнению задач. Он также сообщил, что следующая потенциальная атака США против Ирана окажется более разрушительной, чем в июне 2025 года, и призвал не допустить такого сценария.
"Великобритания и Франция предложили поддержку Белому дому, стремясь восстановить отношения, пострадавшие от недавнего спора вокруг Гренландии", - говорится в материале газеты.
Издание со ссылкой на источники в службах безопасности пишет, что "амбиции" Трампа в Иране на этот раз могут не ограничиться атакой на ядерные объекты, как это было в июне 2025 года.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты из-за девальвации национальной валюты, но позже они переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку протестующих в Иране и допустил любые варианты действий против исламской республики, включая удары с воздуха. В Тегеране, в свою очередь, заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.
В мире, Иран, Франция, США, Дональд Трамп
 
 
