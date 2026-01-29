https://ria.ru/20260129/internat-2071008457.html
В прокопьевском интернате утверждают, что постояльцы были довольны питанием
В прокопьевском интернате утверждают, что постояльцы были довольны питанием - РИА Новости, 29.01.2026
В прокопьевском интернате утверждают, что постояльцы были довольны питанием
Постояльцы психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, были довольны качеством питания, следует из... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:28:00+03:00
2026-01-29T15:28:00+03:00
2026-01-29T15:28:00+03:00
прокопьевск
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071002617_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c9a17a012e1ba291c62272d4f178929.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2070989921.html
прокопьевск
кемеровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071002617_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_28b3d544514edf5605356c0f989b8b4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокопьевск, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске, происшествия
Прокопьевск, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Происшествия
В прокопьевском интернате утверждают, что постояльцы были довольны питанием
В интернате Прокопьевска утверждают, что постояльцев устраивало качество питания
КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Постояльцы психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, были довольны качеством питания, следует из материалов, опубликованных на сайте интерната, при этом в соцсетях работники интерната жаловались на некачественные продукты.
В материалах указано, что во втором квартале 2025 года соцслужба провела анкетирование по качеству и доступности услуг в интернате. Так, отвечая на вопрос "как вас кормят", 79 человек (43,2%) ответили "очень хорошо", а 104 человека (56,8%") - "хорошо". Таким образом, качеством питания были удовлетворены все опрошенные постояльцы, отмечается в материалах.
При этом количество человек, ответивших, что их кормят "очень хорошо", выросло на 3% по сравнению с первым кварталом. Особенно положительно они отметили вареники, конфеты, шоколад, мороженое и сезонные фрукты - черешню и абрикосы. В материалах указано, что для постояльцев предусмотрено вариативное меню с учетом медицинских показаний и предпочтений людей. Так, на завтрак есть два вида каши, на обед можно выбрать третье блюдо, также выбор предоставляется на полдник и второй ужин.
Работники интерната в Прокопьевске
жаловались в соцсетях на проблемы в организации питания, в частности, на то, что их заставляли кормить постояльцев тухлой курицей.
Министерство труда и социальной защиты Кузбасса со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в городе Прокопьевске, где было массовое заражение. Следователи СК
Кузбасса ведут расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 236 УК РФ
(нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ходе обысков изъяты документы, касающиеся организации медицинского обслуживания, кадрового состава и соблюдения санитарного режима.