В прокопьевском интернате утверждают, что постояльцы были довольны питанием

КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. Постояльцы психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, были довольны качеством питания, следует из материалов, опубликованных на сайте интерната, при этом в соцсетях работники интерната жаловались на некачественные продукты.

В материалах указано, что во втором квартале 2025 года соцслужба провела анкетирование по качеству и доступности услуг в интернате. Так, отвечая на вопрос "как вас кормят", 79 человек (43,2%) ответили "очень хорошо", а 104 человека (56,8%") - "хорошо". Таким образом, качеством питания были удовлетворены все опрошенные постояльцы, отмечается в материалах.

При этом количество человек, ответивших, что их кормят "очень хорошо", выросло на 3% по сравнению с первым кварталом. Особенно положительно они отметили вареники, конфеты, шоколад, мороженое и сезонные фрукты - черешню и абрикосы. В материалах указано, что для постояльцев предусмотрено вариативное меню с учетом медицинских показаний и предпочтений людей. Так, на завтрак есть два вида каши, на обед можно выбрать третье блюдо, также выбор предоставляется на полдник и второй ужин.

Работники интерната в Прокопьевске жаловались в соцсетях на проблемы в организации питания, в частности, на то, что их заставляли кормить постояльцев тухлой курицей.