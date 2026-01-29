https://ria.ru/20260129/indonezija-2071050250.html
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру
Вулкан Семеру, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява, извергся в четверг, высота столба пепла достигла 700 метров над вершиной
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру
ДЖАКАРТА, 29 янв - РИА Новости.
Вулкан Семеру, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява, извергся в четверг, высота столба пепла достигла 700 метров над вершиной, передало агентство Antara
со ссылкой на наблюдательный пост.
По данным дежурного наблюдателя Мукдаса Софиана, которые привело агентство, извержение произошло в 07.20 по местному времени (3.20 мск).
"Высота столпа пепла составила около 700 метров над вершиной (вулкана Семеру - ред.), или 4 376 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении агентства.
По сведениям агентства, столб пепла был бело-серого цвета с высокой плотностью и распространялся в юго-восточном направлении. Вулкану присвоили третий из четырех уровень опасности, уточнило агентство. Жителям советуют полностью прекратить любую деятельность в юго-восточном секторе на расстоянии до 13 километров от кратера, добавило агентство.