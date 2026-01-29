Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру - РИА Новости, 29.01.2026
17:39 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/indonezija-2071050250.html
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру - РИА Новости, 29.01.2026
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру
Вулкан Семеру, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява, извергся в четверг, высота столба пепла достигла 700 метров над вершиной, передало... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:39:00+03:00
2026-01-29T17:39:00+03:00
В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

В индонезийской провинции Восточная Ява произошло извержение вулкана Семеру

ДЖАКАРТА, 29 янв - РИА Новости. Вулкан Семеру, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява, извергся в четверг, высота столба пепла достигла 700 метров над вершиной, передало агентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.
По данным дежурного наблюдателя Мукдаса Софиана, которые привело агентство, извержение произошло в 07.20 по местному времени (3.20 мск).
"Высота столпа пепла составила около 700 метров над вершиной (вулкана Семеру - ред.), или 4 376 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении агентства.
По сведениям агентства, столб пепла был бело-серого цвета с высокой плотностью и распространялся в юго-восточном направлении. Вулкану присвоили третий из четырех уровень опасности, уточнило агентство. Жителям советуют полностью прекратить любую деятельность в юго-восточном секторе на расстоянии до 13 километров от кратера, добавило агентство.
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Индонезии произошло извержение вулкана
19 января, 10:34
 
