В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

По данным дежурного наблюдателя Мукдаса Софиана, которые привело агентство, извержение произошло в 07.20 по местному времени (3.20 мск).

"Высота столпа пепла составила около 700 метров над вершиной (вулкана Семеру - ред.), или 4 376 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении агентства.

По сведениям агентства, столб пепла был бело-серого цвета с высокой плотностью и распространялся в юго-восточном направлении. Вулкану присвоили третий из четырех уровень опасности, уточнило агентство. Жителям советуют полностью прекратить любую деятельность в юго-восточном секторе на расстоянии до 13 километров от кратера, добавило агентство.