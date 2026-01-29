https://ria.ru/20260129/indeksatsiya-2070999184.html
В России проиндексируют более 40 видов социальных выплат
В России проиндексируют более 40 видов социальных выплат - РИА Новости, 29.01.2026
В России проиндексируют более 40 видов социальных выплат
В России с 1 февраля вырастут более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:03:00+03:00
2026-01-29T15:03:00+03:00
2026-01-29T17:20:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769803139_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_e7d9e81d94d6999fdb9613b49f8f203e.jpg
https://ria.ru/20260129/rossijane-2070905857.html
https://ria.ru/20260101/yanvar-2065491146.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769803139_471:97:3072:2048_1920x0_80_0_0_acda8a78c8c333d7fdb60abf76d4b24e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
В России проиндексируют более 40 видов социальных выплат
В России проиндексируют более 40 социальных выплат и компенсаций с 1 февраля
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В России с 1 февраля вырастут более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«
"Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года", — сказал он на заседании правительства.
Каждый год эта мера затрагивает миллионы людей по всей стране.
Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей. При рождении второго семья дополнительно получит около 234 тысяч. Сумма увеличится в том числе для тех, кто получил сертификат в предыдущие годы.
Если родители не забирали материнский капитал на первого ребенка, то на второго он составит 963 тысячи рублей. Это примерно на 51 тысячу больше текущего уровня.
Пособие при рождении ребенка вырастет до 28,5 тысячи рублей, порядка 76,5 тысячи составят ежемесячные выплаты Героям Труда и женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня". Наряду с этим проиндексируют выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по уходу за ребенком и безработице, а также другие меры социальной поддержки.