В России проиндексируют более 40 видов социальных выплат

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В России с 1 февраля вырастут более 40 видов социальных выплат, пособий и компенсаций, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

« "Они будут проиндексированы по уровню потребительской инфляции прошлого года", — сказал он на заседании правительства.

Каждый год эта мера затрагивает миллионы людей по всей стране.

Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей. При рождении второго семья дополнительно получит около 234 тысяч. Сумма увеличится в том числе для тех, кто получил сертификат в предыдущие годы.

Если родители не забирали материнский капитал на первого ребенка, то на второго он составит 963 тысячи рублей. Это примерно на 51 тысячу больше текущего уровня.