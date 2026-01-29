https://ria.ru/20260129/habarovsk-2070910007.html
В Хабаровске из-за кровельных работ загорелась крыша на ТЭЦ
В Хабаровске из-за кровельных работ загорелась крыша на ТЭЦ - РИА Новости, 29.01.2026
В Хабаровске из-за кровельных работ загорелась крыша на ТЭЦ
Крыша загорелась из-за кровельных работ на ТЭЦ-3 в Хабаровске, пострадавших нет, сообщает МЧС Хабаровского края. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:24:00+03:00
2026-01-29T09:24:00+03:00
2026-01-29T09:24:00+03:00
происшествия
хабаровск
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске из-за кровельных работ загорелась крыша на ТЭЦ-3