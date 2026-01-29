Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске из-за кровельных работ загорелась крыша на ТЭЦ
09:24 29.01.2026
В Хабаровске из-за кровельных работ загорелась крыша на ТЭЦ
В Хабаровске из-за кровельных работ загорелась крыша на ТЭЦ
Крыша загорелась из-за кровельных работ на ТЭЦ-3 в Хабаровске, пострадавших нет, сообщает МЧС Хабаровского края. РИА Новости, 29.01.2026
хабаровск
хабаровский край
В Хабаровске из-за кровельных работ загорелась крыша на ТЭЦ

Сотрудник МЧС
Сотрудник МЧС. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 29 янв - РИА Новости. Крыша загорелась из-за кровельных работ на ТЭЦ-3 в Хабаровске, пострадавших нет, сообщает МЧС Хабаровского края.
"Подразделения пожарной охраны выехали на возгорание на территории ТЭЦ-3 в Хабаровске. Вызов в пожарную охрану поступил 29 января в 14.23 (07.23 мск)",- сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено, что идёт дым с крыши одного из корпусов, где предположительно проводились кровельные работы.
В настоящее время подразделения локализуют возгорание. Всего для тушения привлечено 32 человека и 12 единиц техники.
Уточняется, что происшествие на работу предприятия не повлияло.
О площади возгорания пока не сообщается.
