В Хабаровске из-за кровельных работ загорелась крыша на ТЭЦ

ХАБАРОВСК, 29 янв - РИА Новости. Крыша загорелась из-за кровельных работ на ТЭЦ-3 в Хабаровске, пострадавших нет, Крыша загорелась из-за кровельных работ на ТЭЦ-3 в Хабаровске, пострадавших нет, сообщает МЧС Хабаровского края.

"Подразделения пожарной охраны выехали на возгорание на территории ТЭЦ-3 в Хабаровске . Вызов в пожарную охрану поступил 29 января в 14.23 (07.23 мск)",- сообщает ведомство в Telegram-канале.

Отмечается, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено, что идёт дым с крыши одного из корпусов, где предположительно проводились кровельные работы.

В настоящее время подразделения локализуют возгорание. Всего для тушения привлечено 32 человека и 12 единиц техники.

Уточняется, что происшествие на работу предприятия не повлияло.