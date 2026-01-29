https://ria.ru/20260129/gruzija-2071023254.html
В Грузии более 20 человек задержали в рамках антикоррупционной операции
В Грузии более 20 человек задержали в рамках антикоррупционной операции
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о задержании 21 человека по семи уголовным делам в рамках масштабной антикоррупционной операции. РИА Новости, 29.01.2026
В Грузии 21 человека задержали по семи делам в рамках антикоррупционной операции