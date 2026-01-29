Экс-начальнику НИИ Минобороны Рутько просят 16 лет лишения свободы

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон в Московском гарнизонном военном суде запросило для бывшего начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России Игоря Рутько 16 лет лишения свободы по делу о превышении полномочий и получении взяток, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Игорю Рутько запросили 16 лет лишения свободы со штрафом в 50 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

Рутько в августе прошлого года в суде заявлял, что признает вину в превышении полномочий, но не в получении взяток. В заседании фигурант пояснял, что не согласен с обвинением в получении взяток по части квалификации, но затем, отвечая на уточняющий вопрос судьи, сказал, что вину по данной статье не признает.

Согласно ранее озвученным в суде гособвинителем материалам, дело планировалось рассмотреть в особом порядке, так как ранее Рутько заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Однако Рутько настоял на рассмотрении дела в общем порядке после того, как заявил о непризнании вины в получении взяток.