В Госдуме оценили опыт устранения последствий снегопадов в Москве
16:25 29.01.2026
В Госдуме оценили опыт устранения последствий снегопадов в Москве
Российский опыт по устранению последствий снегопадов демонстрирует, что город может быть не парализован, если выстроена устойчивая и профессиональная система... РИА Новости, 29.01.2026
общество, нидерланды, москва, госдума рф
В Госдуме оценили опыт устранения последствий снегопадов в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве
Снегоуборочная техника на Садовом кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российский опыт по устранению последствий снегопадов демонстрирует, что город может быть не парализован, если выстроена устойчивая и профессиональная система городского коммунального хозяйства (ГКХ), заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Снегопады конца января стали серьезным испытанием для многих крупных городов мира. Мы видим, что в ряде мегаполисов США и Европы такие погодные условия приводят к остановке общественного транспорта, отменам рейсов, многодневным сбоям в работе городской инфраструктуры. Власти там зачастую вынуждены рекомендовать жителям просто отказаться от поездок и ждать улучшения погоды. Российский, и в частности московский, опыт показывает, что даже экстремальный снегопад необязательно должен парализовать город, если выстроена устойчивая и профессиональная система городского хозяйства", - сказал Якубовский.
Парламентарий отметил, что в Москве при сопоставимых, а местами и более сложных погодных условиях город продолжает жить и работать.
"Коммунальные службы заранее подготовлены к таким нагрузкам, действуют в круглосуточном режиме, последовательно расчищая магистрали, дворы и подходы к социально значимым объектам. Это результат системной подготовки, наличия техники, кадров и четкой координации", - заключил он.
Ранее РИА Новости на основе открытых данных выяснило, что крупнейшие города Европы могут легко оказаться парализованными даже при небольшом снегопаде, а более серьезные осадки в состоянии остановить жизнь мегаполиса на несколько дней. Один из ярких примеров – Париж. Только в этом январе снегопады несколько раз вызывали многокилометровые пробки и транспортный коллапс в столице Франции из-за 5 сантиметров снега. Столичные аэропорты продолжили работу, однако снизили обслуживание рейсов на 15%.
В Великобритании в начале января на фоне циклона "Горетти" в центральной Англии и Уэльсе выпало от 10 до 30 сантиметров снега. Сотни школ на севере Шотландии закрылись, а более 50 тысяч домов, в основном на юго-западе Англии, остались без электричества, выяснило РИА Новости. В Нидерландах в случае непогоды встает жизнь в целых регионах. Железные дороги и аэропорты там в начале января оставались парализованы из-за снегопада на протяжении нескольких дней января.
