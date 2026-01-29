В Госдуме оценили опыт устранения последствий снегопадов в Москве

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российский опыт по устранению последствий снегопадов демонстрирует, что город может быть не парализован, если выстроена устойчивая и профессиональная система городского коммунального хозяйства (ГКХ), заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Снегопады конца января стали серьезным испытанием для многих крупных городов мира. Мы видим, что в ряде мегаполисов США и Европы такие погодные условия приводят к остановке общественного транспорта, отменам рейсов, многодневным сбоям в работе городской инфраструктуры. Власти там зачастую вынуждены рекомендовать жителям просто отказаться от поездок и ждать улучшения погоды. Российский, и в частности московский, опыт показывает, что даже экстремальный снегопад необязательно должен парализовать город, если выстроена устойчивая и профессиональная система городского хозяйства", - сказал Якубовский.

Парламентарий отметил, что в Москве при сопоставимых, а местами и более сложных погодных условиях город продолжает жить и работать.

"Коммунальные службы заранее подготовлены к таким нагрузкам, действуют в круглосуточном режиме, последовательно расчищая магистрали, дворы и подходы к социально значимым объектам. Это результат системной подготовки, наличия техники, кадров и четкой координации", - заключил он.

Ранее РИА Новости на основе открытых данных выяснило, что крупнейшие города Европы могут легко оказаться парализованными даже при небольшом снегопаде, а более серьезные осадки в состоянии остановить жизнь мегаполиса на несколько дней. Один из ярких примеров – Париж. Только в этом январе снегопады несколько раз вызывали многокилометровые пробки и транспортный коллапс в столице Франции из-за 5 сантиметров снега. Столичные аэропорты продолжили работу, однако снизили обслуживание рейсов на 15%.