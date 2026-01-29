Рейтинг@Mail.ru
Головина признали лучшим игроком "Монако" в матче против "Ювентуса"
Футбол
 
17:35 29.01.2026
Головина признали лучшим игроком "Монако" в матче против "Ювентуса"
Российский полузащитник Александр Головин стал лучшим игроком "Монако" в матче Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса", сообщается на сайте монегасков.
2026
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российский полузащитник Александр Головин стал лучшим игроком "Монако" в матче Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса", сообщается на сайте монегасков.
Во вторник "Монако" дома сыграл вничью с "Ювентусом" со счетом 0:0 в матче заключительного, восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте. За время встречи 29-летний россиянин выполнил 18 передач в финальную треть поля соперника, а также сделал два паса под удар.
Голосование проводилось в приложении "Монако". Головин в третий раз был признан лучшим игроком монегасков в сезоне-2025/26. После встречи с "Ювентусом" россиянин стал третьим футболистом в истории клуба по количеству матчей в европейских соревнованиях, проведя 39 игр.
"Монако" с 10 очками занял 21-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала, соперник определится по итогам жеребьевки 30 января.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Сафонов вернулся, но не спас Париж. Дальше встреча с Головиным?
Вчера, 01:47
 
ФутболСпортАнонсы и трансляции матчейАлександр ГоловинМонакоЮвентусЛига чемпионов 2025-2026
 
