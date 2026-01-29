Головина признали лучшим игроком "Монако" в матче против "Ювентуса"

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Российский полузащитник Александр Головин стал лучшим игроком "Монако" в матче Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса", сообщается на сайте монегасков.

Голосование проводилось в приложении "Монако". Головин в третий раз был признан лучшим игроком монегасков в сезоне-2025/26. После встречи с "Ювентусом" россиянин стал третьим футболистом в истории клуба по количеству матчей в европейских соревнованиях, проведя 39 игр.