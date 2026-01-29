Лидер АдГ раскритиковала отказ ФРГ от участия в Совете мира

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала ошибкой фактический "отказ" Германии от участия в "Совете мира", инициированным президентом США Дональдом Трампом.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Берлин благодарен Вашингтону за приглашение войти в "Совет мира" по Газе и намерен рассмотреть возможность своего участия в случае, если "инструменты" совета будут соответствовать существующим рамкам международного права. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль позднее сказал, что Германия намерена обсудить с США ряд вопросов в связи с созданием "Совета мира".
"Отказ от участия в Совете мира, инициированном Дональдом Трампом, - ошибка. Этот орган призван преодолеть многочисленные блокады, вызванные недееспособностью ООН", - заявила Вайдель во время выступления в бундестаге. Трансляция велась на сайте немецкого парламента.
Журнал Spiegel ранее сообщал, что министерство иностранных дел Германии готово обсуждать идею "Совета мира" президента США Дональда Трампа, но в нынешнем ее виде согласиться с ней не может.
На официальной странице "Совета мира" в X были опубликованы 27 государств, которые на данный момент приняли приглашение президента США Дональда Трампа войти в новую международную организацию: Албания, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Белоруссия, Болгария, Камбоджа, Египет, Сальвадор, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Монголия, Марокко, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Вьетнам.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. Трамп назвал это предложение интересной идеей.
Президенты Бразилии и Франции поддержали Совет мира по Газе
27 января, 21:23