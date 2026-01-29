Лидер АдГ раскритиковала отказ ФРГ от участия в Совете мира

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель назвала ошибкой фактический "отказ" Германии от участия в "Совете мира", инициированным президентом США Дональдом Трампом.

Журнал Spiegel ранее сообщал, что министерство иностранных дел Германии готово обсуждать идею "Совета мира" президента США Дональда Трампа, но в нынешнем ее виде согласиться с ней не может.