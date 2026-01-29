Рейтинг@Mail.ru
"Может устроить": в Киеве ответили на приглашение Зеленского в Москву - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:41 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/germaniya-2070886888.html
"Может устроить": в Киеве ответили на приглашение Зеленского в Москву
"Может устроить": в Киеве ответили на приглашение Зеленского в Москву - РИА Новости, 29.01.2026
"Может устроить": в Киеве ответили на приглашение Зеленского в Москву
Владимир Зеленский может приехать на переговоры в Москву, потому что это приблизит мир на Украине, такое мнение выразил находящийся в Киеве журналист телеканала РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T02:41:00+03:00
2026-01-29T02:41:00+03:00
в мире
россия
москва
донбасс
владимир зеленский
юрий ушаков
владимир путин
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263403_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_cc7e5b7d4cd3df893a9a541cb11c29fa.jpg
https://ria.ru/20260128/ushakov-2070789146.html
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070788786.html
россия
москва
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bdbe8483e096b9e0a59fcce741e0c4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, донбасс, владимир зеленский, юрий ушаков, владимир путин, welt, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Москва, Донбасс, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Welt, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
"Может устроить": в Киеве ответили на приглашение Зеленского в Москву

Welt: Зеленский может приехать в Москву ради переговоров

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский может приехать на переговоры в Москву, потому что это приблизит мир на Украине, такое мнение выразил находящийся в Киеве журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф.
"Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. Так что в этом плане, несмотря на тяжелые возобновившиеся атаки, <…>, он (Зеленский. — Прим. ред.) должен cесть за стол переговоров. У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора", — пояснил он.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Ушаков напомнил слова Путина об обеспечении безопасности Зеленского
Вчера, 15:37
По словам репортера, маловероятно, что Зеленский хочет ехать в Россию, учитывая нерешенный территориальный вопрос на переговорах в Абу-Даби.
"И все же Зеленский может приехать в Москву, что, конечно, вполне возможно, и таким образом, переговоры продолжатся", — предположил Шварцкопф.
Вчера помощник президента России Юрий Ушаков напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москва обеспечит безопасность Владимира Зеленского, если глава киевского режима готов приехать в Россию на переговоры
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Ушаков назвал условия контакта Путина и Зеленского
Вчера, 15:36
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что глава киевского режима готов к личной встрече с Путиным для обсуждения вопроса территорий и управления Запорожской атомной электростанцией.
В минувшее воскресенье Зеленский в очередной раз отказался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
 
В миреРоссияМоскваДонбассВладимир ЗеленскийЮрий УшаковВладимир ПутинWeltВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала