"Может устроить": в Киеве ответили на приглашение Зеленского в Москву

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский может приехать на переговоры в Москву, потому что это приблизит мир на Украине, такое мнение выразил находящийся в Киеве журналист телеканала Welt Штеффен Шварцкопф.
"Есть конструктивные разработки, которые могут устроить обе стороны. Так что в этом плане, несмотря на тяжелые возобновившиеся атаки, <…>, он (Зеленский. — Прим. ред.) должен cесть за стол переговоров. У украинцев, в конечном итоге больше нет выбора", — пояснил он.
"И все же Зеленский может приехать в Москву, что, конечно, вполне возможно, и таким образом, переговоры продолжатся", — предположил Шварцкопф.
Вчера помощник президента России Юрий Ушаков напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москва обеспечит безопасность Владимира Зеленского, если глава киевского режима готов приехать в Россию на переговоры
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что глава киевского режима готов к личной встрече с Путиным для обсуждения вопроса территорий и управления Запорожской атомной электростанцией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.