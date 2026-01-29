Рейтинг@Mail.ru
23:25 29.01.2026
В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения
В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения
геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения

В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВход в здание аэропорта Геленджика
Вход в здание аэропорта Геленджика - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вход в здание аэропорта Геленджика. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ГеленджикФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
