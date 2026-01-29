Рейтинг@Mail.ru
13:13 29.01.2026
Гарбузов: предприятия Москвы расширяют производство готовых блюд
Гарбузов: предприятия Москвы расширяют производство готовых блюд
Гарбузов: предприятия Москвы расширяют производство готовых блюд

Анатолий Гарбузов: столичные компании увеличивают выпуск готовых блюд

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Столичные предприятия, которые занимаются выпуском готовых блюд, развивают производство и наращивают ассортимент, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Одно из ключевых направлений развития московской промышленности – производство продуктов питания. В городе работают более 350 предприятий, многие из них поставляют готовую еду для крупных торговых сетей, кафе и ресторанов, социальных учреждений. Предприятия могут воспользоваться широким пулом мер поддержки, что способствует дальнейшему росту отрасли", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Производство медицинских изделий на заводе из ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Ликсутов: завод из ОЭЗ Москвы изготовил 10 миллионов медицинских изделий
28 января, 10:03
Он добавил, что производители продуктов питания получают налоговые льготы, пользуются инвесткредитами по сниженной ставке, платят минимальную арендную ставку за земельные участки под строительство новых производств.
Например, компания "Твердь", которой присвоен особый статус промкомплекса, вывела широкую линейку готовых блюд и кондитерских изделий. Благодаря специальной производственной линии на предприятии можно выпускать макароны различных сортов.
По словам генерального директора Александра Рогова, к началу этого года компания подошла с уверенным ростом по всем показателям. Значительную роль в развитии предприятия играет поддержка со стороны столицы. Например, в ассортименте появились новые продукты, проводится модернизация производственных мощностей и оснащение нового цеха.
Другая московская компания, многопрофильный холдинг RBE, инвестирует в строительство двух современных производств. Одно из них будет располагаться на территории будущего пищевого кластера в ТиНАО. Другое появится на земельном участке в районе Западное Дегунино. Оба объекта строятся в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
На данный момент в распоряжении компании два высокотехнологичных пищевых производства, которые выпускают 25 тысяч тонн продукции. RBE - поставщик готового питания для пассажиров железнодорожного транспорта, сотрудников промпредприятий. Также продукцию холдинга получают школы, больницы и другие учреждения. В активе компании более 10 тысяч рецептов, которые реализуют свыше 1,5 тысячи поваров.
Также производитель готовых блюд ООО "Гастрофабрика" специализируется на выпуске решений для ежедневного питания. В ассортименте компании представлены первые и вторые блюда, а также десерты. В прошлом году предприятие произвело 12 миллионов порций, а продуктовая линейка пополнилась новыми позициями.
Генеральный директор компании Тимофей Зубов отметил, что в планах у компании — дальнейшее масштабирование производства, укрепление партнерских отношений и систематическое увеличение объема выпуска. Продукцию можно приобрести в сетевом ретейле и вендинговых сетях.
Еще одна московская компания Yozh выпускает линейку легких и сытных завтраков, веганских десертов, пирожных и других продуктов здорового питания. Эти товары представлены в сетевом ретейле, онлайн-маркетплейсах и на других платформах. Продукция компании включает более 20 позиций, в том числе линейки без сахара, глютена и лактозы. Yozh постоянно увеличивает ассортимент и совершенствует производственные мощности.
Столица является индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в городе открывается порядка 150 технологичных предприятий. На данный момент в Москве работает почти 4,6 тысячи промкомпаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и многое другое.
Ранее Гарбузов указывал, что московские компании, производящие продовольствие, за 11 месяцев 2025 года на 20,2% увеличили отгрузку товаров год к году.
Гарбузов: определен оператор созданного при поддержке Москвы спорткомплекса - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Гарбузов: определен оператор созданного при поддержке Москвы спорткомплекса
Вчера, 11:03
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнесаТвой бизнес – новости
 
 
