Рейтинг@Mail.ru
Фильм о первой леди США сняли с показа в кинотеатрах ЮАР, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/film-2070887657.html
Фильм о первой леди США сняли с показа в кинотеатрах ЮАР, сообщают СМИ
Фильм о первой леди США сняли с показа в кинотеатрах ЮАР, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.01.2026
Фильм о первой леди США сняли с показа в кинотеатрах ЮАР, сообщают СМИ
Фильм "Меланья" о первой леди США Меланье Трамп сняли с показа в кинотеатрах ЮАР за несколько дней до премьеры, сообщает издание News24. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T03:02:00+03:00
2026-01-29T03:02:00+03:00
в мире
сша
юар
канада
меланья трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039966064_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_75487c606074aed39de3ef44fd792e41.jpg
https://ria.ru/20260129/tantsy-2070886600.html
сша
юар
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039966064_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_767846756beb0cc13c60e17eabae93fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, юар, канада, меланья трамп
В мире, США, ЮАР, Канада, Меланья Трамп
Фильм о первой леди США сняли с показа в кинотеатрах ЮАР, сообщают СМИ

News24: фильм о Меланье Трамп сняли с показа в кинотеатрах ЮАР

© AP Photo / Alex BrandonМеланья Трамп
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Меланья Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фильм "Меланья" о первой леди США Меланье Трамп сняли с показа в кинотеатрах ЮАР за несколько дней до премьеры, сообщает издание News24.
"Южноафриканский дистрибьютор Filmfinity и сети кинотеатров Nu Metro и Ster-Kinekor... внезапно сняли с показа... фильм "Меланья", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Filmfinity сообщил, что фильм не выйдет из-за текущей ситуации, не уточнив, что имеется в виду.
Мировая премьера фильма назначена на 30 января.
Ранее медиакомпания Puck со ссылкой на данные американской исследовательской компании National Research Group (NRG) сообщала, что документальный фильм производства Amazon MGM Studios о супруге президента США с общим бюджетом 75 миллионов долларов может собрать около 5 миллионов долларов в первые выходные проката в США и Канаде.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Танцы Трампа иногда неуместны, считает его супруга
02:25
 
В миреСШАЮАРКанадаМеланья Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала