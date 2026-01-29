https://ria.ru/20260129/film-2070887657.html
Фильм о первой леди США сняли с показа в кинотеатрах ЮАР, сообщают СМИ
Фильм о первой леди США сняли с показа в кинотеатрах ЮАР, сообщают СМИ
Фильм "Меланья" о первой леди США Меланье Трамп сняли с показа в кинотеатрах ЮАР за несколько дней до премьеры, сообщает издание News24. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T03:02:00+03:00
2026-01-29T03:02:00+03:00
2026-01-29T03:02:00+03:00
в мире
сша
юар
канада
меланья трамп
В мире, США, ЮАР, Канада, Меланья Трамп
Фильм о первой леди США сняли с показа в кинотеатрах ЮАР, сообщают СМИ
News24: фильм о Меланье Трамп сняли с показа в кинотеатрах ЮАР